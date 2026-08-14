Minić najavio 515.500 KM za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Srpske Savo Minić istakao je da je Republika Srpska uz lokalne zajednice i građane koji se suočavaju sa posljedicama elementarnih nepogoda.
Minić je naveo da je danas Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio isplatu ukupno 515.500 KM za prevazilaženje posljedica elementarnih nepogoda.
"Od tog iznosa, 450.000 KM biće usmjereno kao direktna pomoć opštinama Berkovići i Nevesinje. Berkovićima je namijenjeno 150.000 KM, a 300.000 KM Nevesinju, koji su 21. jula pretrpjeli značajnu štetu usljed snažnog olujnog nevremena", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Ove opštine obratile su se Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sa zahtjevom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti navodeći da ih je 21. jula pogodilo olujno nevrijeme koje je prouzrokovalo značajnu štetu na poljoprivrednim zasadima, građevinskim, stambenim i pomoćnim objektima.
Danas je Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio isplatu ukupno 515.500 KM za prevazilaženje posljedica elementarnih nepogoda.— Savo Minić (@minic_savo) August 14, 2026
Od tog iznosa, 450.000 KM biće usmjereno kao direktna pomoć opštinama Berkovići i Nevesinje, 150.000 KM Berkovićima i 300.000 KM Nevesinju,… pic.twitter.com/MZGKBTq7a6
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