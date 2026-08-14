Otac Bore Santane doživio moždani udar, bore mu se za život

Kako je bivši zadrugar otkrio, njemu se bore za život i trenutno je u komi.

Bora Santana se oglasio na društvenoj mreži Instagram emotivnom porukom na kojoj drži očevu ruku dok se on nalazi u bolničkom krevetu.

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"Tata, izdrži mi... Bori se kao što si se borio cijelog života. Uz tebe sam i ne puštam ti ruku. Volim te", napisao je Bora Santana.

Bora se potom oglasio i otkrio šta se desilo ocu Draganu.

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"Otac mi je doživio moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Bore mu se za život, u komi je. Sve je neizvjesno, došao sam odmah čim su mi javili. Nadam se da će preživjeti i izboriti se", rekao je on i dodao:

"Nedavno je sa maćehom napravio crkveno vjenčanje, to mu je bila velika želja. Baš zato što je bolestan htjeli smo to da mu ispunimo i evo sada se ovo desilo. Svi smo jako uznemireni".

(Telegraf)