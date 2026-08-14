Sedam miliona maraka za 20 kilometara saobraćajnica u Prijedoru

Decenijski problemi sa rupama i oštećenim kolovozima u Prijedoru moglo bi se reći da konačno odlaze u prošlost.

Rekonstrukcijom i revitalizacijom saobraćajnica kroz projekat vrijedan četiri miliona maraka obuhvaćene su dvije ulice u centru grada i putni pravci u čak 36 mjesnih zajednica.

Rupa na rupi, i tako već četiri decenije. Svakodnevnica je to za mještane u ulici Skendera Kulenovića u Čirkin Polju. I kako to obično kod nas biva, sve velike stvari i odluke kreću od ponedeljka, pa će tako i radovi na rekonstrukciji i revitalizaciji putnih pravaca u brojnim prijedorskim naseljima početi u ponedeljak.

"U katastrofalnom je stanju, to čitav grad zna ko prođe ovuda kaže nemoguće je proći. Ulica ima dosta stanovnika, ima djece idu u školu pješke se ide, biciklima autima, ovo sada što će da se rekonstruiše ulica to nam je puno nam znači, i mještani su bili oduševljeni kad su čuli da će se to riješiti i bilo je stvarno krajnje vrijeme da se to uradi jer stvarno ulica je u katastrofalnom stanju", izjavio je Vinko Kević.

Pet kilometara dalje, Maslinovačka ulica koja vodi prema brdovitim predjelima i obroncima Kozare, makadam. Put je ovo koji vodi do izletišta Rajak prave oaze za porodični odmor, ali i dionica kojom svakodnevno prolaze radnici. Projektom od četiri miliona maraka biće obuhvaćen je i ovaj dio Božića.

"Prolazim ovuda skoro svaki dan, naseljeno je mjesto, mislim da je krajnje vrijeme da se asfaltira pošto ovdje prolazi dosta auta i kamiona", rekao je Milivoj Tomaš.

Prvi radovi su već počeli. U ulicama Oslobodilaca Prijedora i Branislava Nušića u samom centru grada mašine su na terenu. Ove dvije saobraćajnice biće rekonstruisane u dužini od 400 metara, a vrijednost radova je 225 hiljada maraka. Iz Gradske uprave poručuju da je ovo samo dio projekta vrijednog četiri miliona maraka koje je grad obezbijedio putem kreditnog zaduženja.

"Trudimo se da naši sugrađani imaju što kvalitetniju infrastrukturu, kako komunalnu tako i putnu i definitivno kada god odemo na razgovor sa mještanima u bilo koju Mjesnu zajednicu to su osnovni prioriteti. Ukoliko želimo da naše sugrađane zadržimo da ostanu na selu, na ruralnom području, ono što je osnovno u 21. vijeku traži osnovne stvari, tj. putna infrastruktura, komunalna infrastruktura i trudimo se da im to omogućimo", izjavio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

U Prijedoru je u prethodnom periodu urađeno više od 300 putnih pravaca, a da se na ovom projektu vrijednom četiri miliona maraka neće stati, obećana su i dodatna tri. To znači da će za asfaltiranje putnih pravaca biti izdvojeno ukupno sedam miliona, a radovi sa sadašnjih 14 trebalo bi da se prošire na 20 kilometara. Cilj je da se radovima obuhvate sve mjesne zajednice, kako bi se nakon decenija čekanja do što većeg broja domaćinstava konačno stizalo asfaltom.