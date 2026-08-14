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Gori Titova vila u Bugojnu

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 19:13

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Пожар на Титовој вили
Foto: Screenshot

Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu. Kako se može vidjeti na snimku, veći oblak gustog crnog dima nadvio se nad Titovom vilom i prijeti da se proširi, piše "Kliks".

Titova vila na uzvišenju Gorica iznad Bugojna bila je jedna od njegovih najluksuznijih i najdražih rezidencija.

Bugojno je za Tita imalo poseban značaj prvenstveno zbog bogatih lovišta i prirodnih ljepota, pa je ovaj kompleks posjetio više od deset puta između kasnih 60-ih i kasnih 70-ih godina.

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Vila je sagrađena krajem 1960-ih godina (oko 1968.) kao rezidencijalni planinski objekat obložen drvetom i kamenom, u potpunom skladu s prirodom. Služila je za odmor, ali i za diplomatiju.

Tito je u njoj ugostio brojne svjetske državnike, visoke vojne zvaničnike i diplomatske delegacije tokom lovačkih pohoda.

Nakon Titove smrti 1980. godine, rezidencija je djelimično prenamijenjena u spomen-muzej i specijalizovanu polikliniku/odmaralište.

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S obzirom na dominirajući i strateški položaj na brdu Gorica s kojeg se pruža pogled na cijelo Bugojno, vila je tokom rata u bivšoj Jugoslaviji promijenila više namjena i pretrpjela teška razaranja.

Danas je vila potpuna ruševina. Iako postoje povremene inicijative za obnovu ili prenamjenu lokacije u turističke svrhe, vila Gorica danas služi uglavnom kao nemi podsjetnik na jedno prošlo vrijeme.

(Kliks)

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Tagovi :

Titova vila

Bugojno

požar

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