Novi detalji: Dragana Antešević nestala kod Omiša je iz Kotor Varoša

Dragana Antešević (34), koja je nestala tokom velikog požara na području Omiša u Hrvatskoj, stanovnica je Kotor Varoša.

Dragana je u Hrvatsku otišla kao sezonski radnik, a nakon što se tokom požara izgubio svaki trag o njoj, njena porodica odmah se uključila u potragu i kontakt sa nadležnim službama.

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Kako piše "BL portal", porodica je dostavila DNK uzorke, dok se Draganin suprug uputio prema Hrvatskoj kako bi bio uz nadležne službe i pokušao da sazna šta se dogodilo njegovoj supruzi.

Dragana je nestala juče, 13. avgusta, u mjestu Stanići kod Omiša, dok je bježala od vatrene stihije koja je zahvatila to područje.

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, Dragana se tokom požara nalazila u automobilu sa još dvije osobe. U jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega joj se gubi svaki trag. Jedna osoba koja se nalazila u automobilu je, prema dosadašnjim informacijama, teško povrijeđena.

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U potragu su uključeni policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja. Područje na kojem je posljednji put viđena detaljno se pretražuje.

Hrvatska policija objavila je fotografiju i podatke o Dragani i pozvala građane da prijave svaku informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku.