Ovo je žena iz BiH nestala kod Omiša: Traje potraga za Draganom Antešević

Policija je objavila njenu fotografiju i lične podatke.

U medijima se ranije navodilo da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine, kao i da su se u automobilu nalazile tri osobe, od kojih je jedna teško povrijeđena.

Potraga je ograničena na područje oko mjesta na kojem se vozilo nalazilo prije nego što se žena udaljila.

Policija je objavila i lične detalje o nestaloj Dragani što možete pogledati u nastavku: