Logo

Ovo je žena iz BiH nestala kod Omiša: Traje potraga za Draganom Antešević

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 16:57

Komentari:

0
Драгана Антешевић
Foto: MUP Hrvatske

Tokom velikog požara kod Omiša, u mestu Stanići nestala je Dragana Antešević.

Policija je objavila njenu fotografiju i lične podatke.

U medijima se ranije navodilo da je riječ o državljanki Bosne i Hercegovine, kao i da su se u automobilu nalazile tri osobe, od kojih je jedna teško povrijeđena.

Potraga je ograničena na područje oko mjesta na kojem se vozilo nalazilo prije nego što se žena udaljila.

Policija je objavila i lične detalje o nestaloj Dragani što možete pogledati u nastavku:

Детаљи о Драгани Антешевић
Detalji o Dragani Antešević

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragana Antešević

Omiš

Omiš požar

požar

Hrvatska

Nestanak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији

Region

Ugostitelj kod čijeg lokala je počeo požar u Omišu: Dao sam snimke policiji

2 h

0
Сумња се да је држављанка БиХ: Нестала жена у пожару у Омишу

Region

Sumnja se da je državljanka BiH: Nestala žena u požaru u Omišu

3 h

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Prva žrtva u Omišu: Na zgarištu pronađeno tijelo

4 h

1
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Region

Požar se proširio na Zeleniku i Kamenare

4 h

0

  • Najnovije

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima