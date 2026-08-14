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Požar se proširio na Zeleniku i Kamenare

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 14:46

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Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Foto: 192_rs/Instagram/Screenshot

Požar na području Herceg Novog danas se proširio na Zeleniku i ide prema Kamenarima, rekao je komandir Službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović.

- Više to nisu samo Baošići i Bijela, vatra je stigla do Rujeva u Zelenici, širi se i lijevo i desno od Bijele i Baošića, stihija ide prema Kamenarima i sada požarni pojas iznosi oko 15 kilometara - naglasio je Ćirović.

On je naveo da jak vjetar znatno otežava gašenje požara.

- Na terenu su sve raspoložive ekipe, a pomažu i kolege iz drugih gradova. Primarni cilj je sačuvati kuće. To nam za sada uspijeva, cilj je da sačuvamo kuće i ljude, da niko ne bude povrijeđen - istakao je Ćirović i dodao da ne može da kaže kada će požar biti lokalizovan.

U pomoć su stigli helikopteri Vojske Crne Gore, a pridružiće im se i helikopteri avio-jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Tokom noći gotovo na cijelom području opštine Herceg Novi prisutan je dim, a vjetar nanosi pepeo, pa se savjetuje građanima da borave u zatvorenom.

Vatrogasci se već treći dan bore sa vatrenom stihijom koja je počela da gori u naselju između Baošića i Bijele, prenosi Srna.

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Tagovi :

požar

Herceg Novi

šumski požar

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