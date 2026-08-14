Uhapšen poznati advokat, osumnjičen za pranje novca

Poznati crnogorski advokat Damir Lekić uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Lekiću se na teret stavlja krivično djelo pranje novca.

Kako pišu ”vijesti.me” advokata su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, koji su pretresli i njegov stan.

Damir Lekić je u proteklih desetak godina prepoznat kao advokat koji je mahom zastupao pripadnike škaljarskog klana.