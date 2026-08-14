Logo

Fitnes Bliznakinje napuštaju zemlju: "Juca i ja idemo u Ameriku"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 13:22

Komentari:

0
Фитнес близнакиње
Foto: Instagram/fitness.bliznakinje

Natalija i Julija Đukić, poznatije kao "Fitnes bliznakinje" napustile su Srbiju na godinu dana. One su otišle u Ameriku gdje će raditi za to vrijeme, a sada su se oglasile na mrežama.

Naime, Natalija je objavila snimak sa dečkom i istakla da će ovo za njihovu vezu da bude izazov.

- Kao što svi znate da Juca i ja idemo u Ameriku gdje ćemo raditi i živjeti narednih godinu dana, moram odgovoriti na najčešće pitanje: „Da li i Stefan ide?“ Moj odgovor je: „Ne!“ Amerika je sestrin i moj san, ne njegov, i bilo bi glupo nametati mu sopstvene snove. Sasvim sam svjesna svoje odluke, ali ne želim da trpe ni moji snovi, a ni veza. Ovo je izazov za nas - velika udaljenost, ali daćemo oboje sve od sebe da nas daljina ne poremeti. Nije lako, nije lijepo, ali zato ćemo ovim izazovom utvrditi da li je naša veza prava ili ne, iako smo oboje sigurni da jeste. Mi se iskreno volimo i ovo nam pada teško, ali kako smo već više od dvije godine zajedno ovo ne bi smjelo da nas dotakne, jer smo se susretali sa raznim izazovima. Živela naša ljubav! Mi želimo da budemo primer da prava ljubav pobjeđuje svaku daljinu! Vjerujte i vi u nas - napisala je Natalija.

Na zajedničkom Instagram profilu su napisale: "Neka novo poglavlje dođe tiho, a mi smo već naučile da nosimo promjene sa elegancijom".

Često pokazuju tijelo

Podijelila je Natalija fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala zategnuto telo. Uz to je poručila:

- U svijetu gdje vještačko i napucano postaje poželjno i dalje vjerujem da prirodno i umjereno ostaje zauvijek najpoželjnije - napisala je Natalija Đukić i dodala:

Žao mi je, ali može prelijepo, prezdravo i prezgodno da nastane iz zdravog načina života, a ne iz bockanja. Jeste to teži put, ali je na duže staze bolji - poručila je fitnes bliznakinja.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fitnes bliznakinje

Amerika

fitnes trener

Komentari (0)

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Oni su pomogli tinejdžeru-bombašu: Strahinja bacio bombu na fitnes klub u Zemunu

2 mj

0
Трчање

Svijet

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

2 mj

0
Никола је појео 300 јаја за 10 дана: Ево шта му се десило са крвом сликом

Zanimljivosti

Nikola je pojeo 300 jaja za 10 dana: Evo šta mu se desilo

3 mj

0
Полиција Србија

Svijet

Bombaški napad u Zemunu: Eksplozija razorila fitnes klub

4 mj

0

Više iz rubrike

Роби Вилијамс први пут отворено о новој дијагнози: "Сада имам оправдање за све"

Scena

Robi Vilijams prvi put otvoreno o novoj dijagnozi: "Sada imam opravdanje za sve"

7 h

0
Старлета Ава Карабатић у квизу знања.

Scena

Ava Karabatić u šoku: Ostala sam bez ičega - požar zahvatio očevu kuću

9 h

0
Огласила се Јована Јеремић, неколико сати послије операције

Scena

Oglasila se Jovana Jeremić, nekoliko sati poslije operacije

9 h

0
Јована Јеремић

Scena

Operisana Jovana Jeremić

21 h

0

  • Najnovije

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

18

36

Pravili roštilj pa zapalili ulicu milionera

18

28

Minić najavio 515.500 KM za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda

18

17

Helikopteri MUP-a Srpske izbacili 20 tona vode na požarište kod Nevesinja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima