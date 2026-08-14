Fitnes Bliznakinje napuštaju zemlju: "Juca i ja idemo u Ameriku"

Natalija i Julija Đukić, poznatije kao "Fitnes bliznakinje" napustile su Srbiju na godinu dana. One su otišle u Ameriku gdje će raditi za to vrijeme, a sada su se oglasile na mrežama.

Naime, Natalija je objavila snimak sa dečkom i istakla da će ovo za njihovu vezu da bude izazov.

- Kao što svi znate da Juca i ja idemo u Ameriku gdje ćemo raditi i živjeti narednih godinu dana, moram odgovoriti na najčešće pitanje: „Da li i Stefan ide?“ Moj odgovor je: „Ne!“ Amerika je sestrin i moj san, ne njegov, i bilo bi glupo nametati mu sopstvene snove. Sasvim sam svjesna svoje odluke, ali ne želim da trpe ni moji snovi, a ni veza. Ovo je izazov za nas - velika udaljenost, ali daćemo oboje sve od sebe da nas daljina ne poremeti. Nije lako, nije lijepo, ali zato ćemo ovim izazovom utvrditi da li je naša veza prava ili ne, iako smo oboje sigurni da jeste. Mi se iskreno volimo i ovo nam pada teško, ali kako smo već više od dvije godine zajedno ovo ne bi smjelo da nas dotakne, jer smo se susretali sa raznim izazovima. Živela naša ljubav! Mi želimo da budemo primer da prava ljubav pobjeđuje svaku daljinu! Vjerujte i vi u nas - napisala je Natalija.

Na zajedničkom Instagram profilu su napisale: "Neka novo poglavlje dođe tiho, a mi smo već naučile da nosimo promjene sa elegancijom".

Često pokazuju tijelo

Podijelila je Natalija fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala zategnuto telo. Uz to je poručila:

- U svijetu gdje vještačko i napucano postaje poželjno i dalje vjerujem da prirodno i umjereno ostaje zauvijek najpoželjnije - napisala je Natalija Đukić i dodala:

Žao mi je, ali može prelijepo, prezdravo i prezgodno da nastane iz zdravog načina života, a ne iz bockanja. Jeste to teži put, ali je na duže staze bolji - poručila je fitnes bliznakinja.

(telegraf)