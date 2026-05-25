Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Velike vrućine pogodile su Francusku posljednjih nekoliko dana. Temperature u gradovima širom ove zemlje premašuju 35 stepeni i približavaju se 40. podeoku, a tokom vikenda, nažalost, imali smo i veliku tragediju kao posljedicu svega toga.

Naime, kako prenosi portal Ouest France, jedna djevojka stara svega 28 godina preminula je u nedjelju od posljedica toplotnog udara, odnosno hipertermije, tokom fitnes takmičenja "Iroks" u Lionu.

Sve se odvilo tokom nedjelje popodne u Lionu, kada je djevojka kolabirala, a nakon toga joj nije bilo spasa u bolnici. Takmičenje je inače trajalo od srijede, pa sve do nedjelje i juče je bio posljednji dan.

U pitanju je takmičenje koje kombinuje trčanje (8 kilometara) sa brojnim preprekama.

Isti list prenosi da je i jedan 53-godišnji gospodin preminuo od posljedica hipertermije tokom trke "La Pyrenene" u Parizu u 20. arondismanu.

