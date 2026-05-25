Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

Obično toplotni talas prvo zahvati jug Evrope, prije svega Mediteran i to uglavnom prvo Španiju i Portugaliju, ali se ovog puta vreli talas proširio sve do centralne Evrope, ali i do Engleske, uz rekordne visoke temperature, dok se jezgro vreline nalazi iznad Španije i Francuske.

U ovim predjelima temperature prelaze i 37 stepeni, a na jugu Engleske 33, dok se u Londonu sutra očekuje nevjerovatnih 34 i to rekordnih za maj, pri čemu se ovakve temperature veoma rijetko bilježe i u najvrelijem dijelu ljeta.

Gore i Francuska, Španija i Portugalija, uz temperature do 37, pa i 38 stepeni, a vreli talas zahvatio je i oblast Alpa, uz temperature iznad 30 stepeni, piše Telegraf.

Za ovakav vreli talas odgovorna je specifična sinoptička situacija, odnosno polje veoma visokog vazdušnog pritiska nad Evropom, dok se na visini prostire veoma izražen termički greben sa sjeverozapada Afrike.

Nad Evropom dominira OMEGA BLOKING, specifična sinoptička situacija.

Pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji, nad Evropom se nalazi veoma snažan anticiklon, ovih dana sa centrom iznad centralnih i zapadnih predjela kontinenta. Vrijednost vazdušnog pritiska veoma je visoka. Osim u prizemlju, ovo polje pritiska razvijeno je i do viših slojeva atmosfere, a polje visokog pritiska na sinoptičkim kartama je u obliku grčkog slova omega.

Snažni cikloni sa oblacima i jakim padavinama, koji se preko sjevera Atlantika premještaju u zapadnoj visinskoj struji, nailaskom na omega bloking kao da su naišli na prepreku u vidu zida. Usljed takve situacije, oni ne mogu da zonalno (zapad – istok) prodru unutar Evrope i Srbije, već dobijaju meridijalno kretanje (jug – sjever), pa tako ovi cikloni nastavljaju put sa Atlantika ili ka sjeveru i ka polarnim predjelima ili ka jugu i ka suptropskom području.

Dok je ovih dana vrijeme nad evropskim kopnom pravo ljetnje, oblaci, ali sa toplijom vazdušnom masom i kišama stižu do sjevera Skandinavije i to od juga prema sjeveru, a potom se spuštaju od sjevera prema jugu preko istoka Evrope, uz osvježenje, pa je ovih dana npr. znatno ugodnije i kišnije nad istokom Mediterana. Tako je tokom vikenda u Grčkoj, Turskoj i na Kipru pljuštala kiša, uz temperature oko samo 20 stepeni i to čak i na Kritu.

Istovremeno, na zapadu Mediterana kao da je jul.

Srbija se prethodnih dana nalazila na rubu vrelog sistema sa zapada, zbog čega su preovladavala jaka sjeverna strujanja, uz ugodne temperature. Početak ove sedmice donosi širenje vrelog sistema i toplotne kupole sa zapada i centralne Evrope i prema našem području, pa nas očekuje pravo ljeto i očekuju nas prvi tropski dani.

Danas i sutra temperature će biti od 28 do 32, a u srijedu i do čak 33°C i to će biti najvreliji dan od početka godine. U Beogradu se očekuje i prva tropska noć, s obzirom na to da minimalna temperatura neće padati ispod 20 stepeni na širem području centra grada, piše Glas Srpske

Iako nas očekuje tropski toplo, temperature neće biti ni nalik onim visokim sa vrijednostima od skoro 40 stepeni na zapadu i jugozapadu Evrope, a i intenzitet vrućina biće manji i potrajaće samo do srijede.

Nebo će biti vedro i bez značajnih oblaka.

Već od četvrtka, usljed prodora oslabljenog hladnog fronta sa sjevera, očekuje se blagi pad temperature za 5 do 7 stepeni, ali će ostati uglavnom sunčano i toplo vrijeme, uz temperature oko 25 stepeni, što su i prosječne temperature za kraj maja, i takva vremenska situacija bi se zadržala i tokom prvih dana juna.