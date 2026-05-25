Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

Državljanin Hrvatske nestao je na planini Visočici u BiH, a za njim je pokrenuta potraga, saopštila je Gorska služba spašavanja Prenj.
Kontakt sa muškarcem izgubljen je u subotu, 24. maja.
Prema podacima GSS-a, nestali se u subotu, 23, maja, kretao stazom od vrha Vito prema vrhu Parić.
Nakon toga je planirao silazak do bivka "Zoran Šimić", a zatim se planinarskom stazom namjeravao spustiti do svog vozila marke pežo pulskih registarskih oznaka.
Iz GSS-a Prenj ističu kako je tokom subote na području Visočice boravio veliki broj planinara.
Zato su uputili apel svima koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju nestalog muškarca da se jave spasiocima ili Policijskoj upravi Konjic.
