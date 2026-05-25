"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

Dejan Popović, koji je izdržavao kaznu u KPZ Foča izručen je Srbiji u petak 22. maja., saopšteno je iz Sudske policije.

"Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje su 22. maja 2026. godine izvršili ekstradiciju D.P. (1965). Ekstradicija je izvršena na relaciji KPZ Foča - MGP Rača - Sremska Mitrovica", navode iz Sudske policije i dodaju:

"D.P je kaznu zatvora izdržavao u KPZ Foča, na osnovu pravosnažne presude Okružnog suda Istočno Sarajevo zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika RS".

Iz Sudske policije je rečeno da je Popović predat na policajcima Granične službe.

"Dolaskom na MGP Rača- Sremska Mitrovica lice je istog dana u 12 časova predato policijskim službenicima Granične službe na dalje postupanje", navode iz Sudske policije.

Žrtvi pucao u glavu u kafiću, osuđen na četiri godine zatvora

Podsjećamo, Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio je Dejana Popovića (59) na četiri godine zatvora zbog pokušaja ubistva Marka Močevića (38) kome je pucao u glavu u kafe baru ”Skrim” u Istočnom Novom Sarajevu.

Popović je proglašen krivim za pokušaj ubistva i nedozvoljeno posjedovanje oružja, odnosno pištolja ”zastava”, kalibra 6,35 mm, kojim je počinio zločin.