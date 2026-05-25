Košarac: Šmit odlučio da se oproba kao pisac, nastavljajući tradiciju pisanja knjiga koje su ostavile mračno nasljeđe

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da Kristijan Šmit najavljuje "memoare", vjerovatno pod radnim nazivom "Kako sam doveo BiH u najveću krizu poslije Dejtona".

"Nedostajaće mu desetine hiljada evra koje je stekao lažnim predstavljanjem u BiH, pa će mu ovo biti dodatni izvor prihoda", rekao je Košarac.

Košarac je istakao da je Šmit, nakon godina samovolje, nametanja, brutalnog kršenja Dejtonskog sporazuma, političkog eksperimentisanja i uništavanja BiH, odlučio da se oproba kao pisac, nastavljajući tradiciju pisanja knjiga koje su ostavile mračno nasljeđe.

On je ocijenio da je apsurdno i potpuno neprihvatljivo da jedan stranac, okupator, nekadašnji njemački političar, danas vjeruje da ima pravo da narodima u BiH piše političku sudbinu i ostavlja "ideološko nasljeđe" kroz memoare.

"To podsjeća na najmračnija vremena u istoriji civilizacije, koja su počela upravo kada se 'jedan neshvaćeni slikar' opredijelio da piše 'knjigu' kombinujući autobiografiju, politička i ideološka gledišta. Istorija nas uči koliko su takve političke ambicije bile opasne za Evropu i cijeli svijet.

No, pogovor Šmitovih memoara neće pisati on sam, već istrage koje će pokazati kako će odgovarati za sve što je učinio u BiH. To će biti jedino autentično poglavlje njegovog nasljeđa, a možda i jedino koje će se zaista čitati", naglasio je Košarac u objavi na "Instagramu".