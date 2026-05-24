Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Država o unapređenju regionalne stabilnosti i prosperiteta u Zapadnom Balkanu, pruža dragocjen uvid u politike i ciljeve Sjedinjenih Država na ovom području.

Rekao je ovo magistar prava Damir Sakić i dodao, da se iz pojedinih dijelova izvještaja može izvući nekoliko bitnih zaključaka.

"Prvi, da isti predstavlja kontinuitet politike administracije predsjednika Trampa, kada je u pitanju intervencionizam i izgradnja nacija, projekti Sjedinjenih Država širom svijeta. To jeste da je sa takvom praksom i politikom gotovom. Drugi, da Sjedinjene Države u Zapadnom Balkanu kao cjelinu, pa tako i u Bosni i Hercegovine sve aktere tretiraju jednako kao ekonomske i partnere u energetskim i infrastrukturnim projektima. Treći, da domaći politički akteri, u Zapadnom Balkanu kao cjelini, pa tako i u Bosni i Hercegovinu kao isključivi nosioci političke odgovornosti, moraju donositi potrebne odluke i razrješavati domaće probleme. Niko neće doći i to uraditi za njih, a pogotovo ne Sjedinjene Države. Ako se neko nadao do sada, slobodno može prestati da se nada. Četvrti, Sjedinjene Države će sve projekte koji su u njihovom isključivom interesu, a koji su navedeni dalje kroz ovaj Izvještaj, realizovati na isti način na koji su realizovali i Južnu gasnu interkonekciju", rekao je magistar prava.

Iz dijela izvještaja u kojem se navodi da je Amerika pomogla u rješavanju najveće krize od rata zaključuje se, kaže Sakić, da se on odnosi na ostavku Kristijana Šmita koji je, dodaje ovaj magistar prava, najveći krivac za tu krizu.

"U vezi sa naprijed citiranim dijelom Izvještaja, podsjećanje da je Kristijan Šmit mijenjao svoju priču o ostavci nekoliko puta. Prvo je kazao da je to bio njegov lični čin, a onda je priznao (juče za njemačke medije) da je ostavku podnio i jednim dijelom radi pritiska Sjedinjenih Država. U javnosti se još uvijek nagađa o konkretnim razlozima ali nakon ovog što je navedeno u Izvještaju, nema sumnje da je i najveća ustavna i politička kriza od 1995. godine do danas, a za koju je isključivi krivac upravo Šmit, dala doprinos tome da Sjedinjene Države izvrše pritisak na njega da podnese ostavku", kaže Sakić.

Izvještaj dalje navodi da SAD procjenjuju da je BiH u ovom momentu stabilna, ali da je potrebno uraditi dvije stvari da bi se stabilnost održala.

"Procjena Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Država u ovom trenutku je da je Bosna i Hercegovine stabilna, a da bi se 'stabilnost održala', prema ovome potrebno je kumulativno ispuniti dvije stvari. Prva, da se promjeni visoki predstavnik, te dovede neko kome će sve tri strane dati podršku. Za početak, takav jedan, treba da prođe proceduru u Savjetu bezbjednosti UN u skladu sa Aneksom 10. Druga, da se domaći akteri suzdrže od ponašanja koja mogu negativno uticati na realizaciju ekonomskih projekata. Dakle, ishod svakog buduće glasanja ili kakvog drugog odlučivanja u vezi projekata vezanih za interese Sjedinjenih Država je već unaprijed poznat. Svako ko bude protiv ili ko bude blokirao te projekte, smatraće se akterom koji doprinosi 'podjelama' i sprečava realizaciju zajedničkih projekata. Srećno, ko god to uradi", kaže Sakić.

Prokomentarisao je i dio izvještaja koji se odnosi na jačanje odbrambenih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana.

"Dakle, od država Zapadnog Balkana, pa tako i od Bosne i Hercegovine se očekuje da uveća finansijska sredstva koja se izdvajaju za odbranu. Sjedinjene Države očekuju da to bude iznos do 5% BDP. Sjedinjene Države će kroz multilateralni okvir Jadranske Povelje, podsticati regionalnu saradnju u oblasti sigurnosti i odbrane. S obzirom da je izvorna namjena Jadranske Povelje bila da kroz međusobnu saradnju pripremi države Zapadnog Balkana za članstvo u NATO, pokazuje da Sjedinjene Države, tj. administracija predsjednika Trampa ne odustaje od daljeg širenja NATO saveza", rekao je Sakić.

Možda i najvažnije za BiH u ovom izvještaju je, kaže Sakić, to da Amerika insistira na vraćanje političke odgovornosti domaćim akterima.

"Na kraju, za Bosnu i Hercegovinu je važno da Sjedinjene Države ne samo podržavaju već insistiraju na potpunoj restituciji suvereniteta i vraćanju političke odgovornosti i odlučivanja domaćim akterima. Sjedinjene Države potvrđuju da je era izgradnje nacija završila, da više nema političkog intervencionizma (u formi tzv. Bonskih ovlaštenja), te da nema privilegovanih političkih aktera već su za političkim stolom u Bosni i Hercegovini svi jednaki. Ovo posljednje je možda i najvažnija promjena", zaključio je magistar prava.