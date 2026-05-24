Dodik: Šmit treba da vrati sve pare koje je dobio u BiH

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da poslije 30 godina treba da bude ukinuta formalna funkcija visokog predstavnika, te da podržava politiku nove američke administracija da odluke moraju biti u rukama naroda, odnosno predstavnika koje je birao.

Povodom novog izvještaja Stejt departmenta u kojem se navodi da prestaje era izgradnje država na Balkanu, da želi da jača domaće lidere da sami rješavaju svoje probleme, Dodik je istakao da je to veoma važno i ohrabrujuće.

"Nemam šta da kažem osim da podržim politiku koja kaže da odluke moraju biti u rukama naroda, odnosno njegovog demokratski izabranog predstavnika. To je zaista nešto novo. To se tako i radi", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

To se, dodao je, vidi kroz izbacivanje Krstijana Šmita, koji nije ni trebalo da dođe na ove prostore.

"Treba da vrati sve pare koje je dobio jer nije legalno izabran. Učinićemo sve da to raskrinkamo. Nećemo odustati i nastavićemo dalje da se bavimo pitanjem njegovih zloupotreba, nezakonitosti i svega drugoga", istakao je Dodik.

Smatra da je sasvim normalno da se ukine formalna funkcija visokog predstavnika, naglasivši kako se OHR nametnuo. Napomenuo je da Dejtonski sporazum samo prepoznaje visokog predstavnika, a ne OHR.

"OHR ne postoji, to je pomoćna kancelarija visokog predstavnika. Međutim, posljednjih 30 godina, oni su pokušali da se nametnu kao neko važno zvanično tijelo, što ono to nije", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je Šmit bio nelegalan zato što nije ni izabran kako je predviđeno, a ukoliko se nastavi birati na isti način za Republiku Srpsku će to biti jednako neprihvatljivo, ako to ne bude konsenzus Rusije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Srpske.

"Ohrabruje činjenica da su rekli da će svi zainteresovani biti pitani o eventualno novom. Nije važno ko će biti, važno je da ima ograničen mandat, da nestanu bonska ovlašćenja koja su izmislili, a kad istekne datum njegovog određivanja, da se tad se ugasi Kancelarija visokog predstavnika, a onda nema ni OHR-a", kaže Dodik.

Priča o tome kako to treba izmijeniti, za Dodik je potpuno neprihvatljiva, kao i opstanak visokog predstavnika u BiH. "Neprihvatljiva je zato što to govori o mogućnosti zloupotreba", pojasnio je Dodik.

Naveo je da podržava ideju da se izabere novo ime na dvije godine i da se kaže da mu mandat prestaje tog i tog datuma.

Podsjetio je kako je američki predsjednik Donald Tramp govorio još u predizbornoj kampanji da će prestati da grade države, a da se to ovdje uvijek čitalo da se to odnosi na satrapa BiH, kao i da će prestati da grade nacije, a to znači da neće insistirati na Bošnjacima ili Bosancima, prenosi "Srna".

"Kao što vidite, sve je to prestalo otkad je Tramp preuzeo vlast u Americi. Danas je veoma jasno i vidljivo, zvanični stav Sjedinjenih Američkih Država ide upravo za tim da se prekinu finansirati razne nevladine organizacije koje su trebale da grade te države", rekao je Dodik.

Napomenuo je da je USAID ovdje gotovo utihnuo sa operacijama, naglasivši da su ostali recidivi globalističkog poretka u Briselu, koji još uvijek pokušavaju da zadrže stari odnos prema unutrašnjim pitanjima