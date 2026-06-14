MUP Srpske istražuje curenje ličnih podataka građana na dark vebu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za informaciono-komunikacione tehnologije preduzimaju mjere i radnje, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i nadležnostima, na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa pojavom podataka korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Vlada Republike Srpske ranije danas saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana Jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske.

Republika Srpska Zbog curenja ličnih podataka građana Srpske obaviješten MUP

"Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa oficijalnog sajta Vlade Republike Srpske. Riječ je o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske", naveli su iz Vlade.

Vlada je odmah po saznanju da su na dark vebu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske.