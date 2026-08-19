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Minić: Trebinje se gradi na ponos Srpske

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 14:11

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У току је свечана сједница Скупштине града Требиње, којој присуствује и премијер Републике Српске Саво Минић.
Foto: @minic_savo / X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se Trebinje gradi i razvija na ponos Srpske.

"Kada vidimo da se okovi sa Republike Srpske u cijelosti skidaju, kada znamo da ćemo sada imati mogućnost da završimo aerodrom u Trebinju, da imamo pripremljeno novo Trebinje u smislu izgradnje i kompatibilnosti sa svom postojećom infrastrukturom", rekao je Minić.

Minić ističe da se slobodno može reći da je Trebinje grad budućnosti.

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"Ova regija će imati izuzetan procvat u svakom smislu te riječi", ističe Minić.

Naglašava da to nije bilo kakva politička floskula, nego egzaktni podaci i činjenice.

Istakao je da Republika Srpska baštini onaj dio koji je neophodan i koji treba da je integrisan za našom pravoslavnom crkvom.

Minić je čestitao krsnu slavu, Preobraženje Gospodnje, svim stanovnicima najjužnijeg grada Srpske.

"Želja mi je da ovaj veliki praznik donese zdravlje, slogu i blagostanje u svaki dom našeg lijepog Trebinja.

Vlada Republike Srpske nastaviće snažno da podržava razvoj Trebinja, jer zajedničkim radom stvaramo bolje uslove za život naših građana", istakao je Minić.

Istakao je da je od decembra 2022. godine do danas, u Trebinje uloženo više od 173,8 miliona KM, a ove godine za javne investicije izdvojeno je oko 5 miliona KM.

"Razvoj Hercegovine i dalje ostaje u fokusu Vlade Republike Srpske. Živjelo Trebinje! Živjela Republika Srpska!", istakao je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Trebinje

Republika Srpska

Komentari (5)

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