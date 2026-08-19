Dodik: Doboj strateški važna sredina za Republiku Srpsku

Predsjednik Milorad Dodik istakao je danas u Doboju da je ovaj grad izrastao u strateški važnu sredinu u Republici Srpskoj.

"Iza nas su važni projekti koji su gotovo bili nezamislivi. Slavski dan dočekujemo sa realizovanim mnogim projektima i sa velikim ambicijama za buduće vrijeme", rekao je Dodik novinarima u Doboju gd‌je prisustvuje proslavi slave grada Preobraženja Gospodnjeg.

Republika Srpska Obilježavanje slave grada Doboja; Prisustvuju Cvijanović i Dodik

Naglasio je da su se ispravnim pokazale politike za koje su on i nekadašnji gradonačelnik Obren Petrović ranije opredijelili da bi napravili sinergiju koja treba da predstavi napredak za grad.

Građanima Doboja je čestitao slavu grada kojem je poželio da napreduje.

"Želim da svi zajedno uspijemo u očuvanju grada, Republike Srpske i našeg načina života", istakao je Dodik.

(SRNA)