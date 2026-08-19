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Dodik: Doboj strateški važna sredina za Republiku Srpsku

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 12:38

Komentari:

3
предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik istakao je danas u Doboju da je ovaj grad izrastao u strateški važnu sredinu u Republici Srpskoj.

"Iza nas su važni projekti koji su gotovo bili nezamislivi. Slavski dan dočekujemo sa realizovanim mnogim projektima i sa velikim ambicijama za buduće vrijeme", rekao je Dodik novinarima u Doboju gd‌je prisustvuje proslavi slave grada Preobraženja Gospodnjeg.

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Naglasio je da su se ispravnim pokazale politike za koje su on i nekadašnji gradonačelnik Obren Petrović ranije opredijelili da bi napravili sinergiju koja treba da predstavi napredak za grad.

Građanima Doboja je čestitao slavu grada kojem je poželio da napreduje.

"Želim da svi zajedno uspijemo u očuvanju grada, Republike Srpske i našeg načina života", istakao je Dodik.

(SRNA)

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Milorad Dodik

Doboj

Republika Srpska

Preobraženje Gospodnje

Krsna slava

Komentari (3)

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