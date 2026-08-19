Karan: Preobraženje Gospodnje praznik vjere i duhovne obnove

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je, povodom krsne slave - Preobraženja Gospodnjeg, čestitke gradu Trebinje i Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg, te gradovima Doboj i Prnjavor, istakavši da se u ovom prazniku duhovne obnove ogledaju snaga vjere, nade i zajedništva.

Ovaj veliki praznik predsjednik Srpske je čestitao i sveštenstvu i vjernom narodu u Trebinju, uz želju da ovaj veliki hrišćanski praznik provedu u miru, zdravlju, radosti i duhovnom blagostanju.

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Karan je naglasio da se u prazniku Preobraženja Gospodnjeg ogledaju snaga vjere, ljubavi i nade, kao i neprolazne vrijednosti koje su kroz vjekove njegovane u Trebinju i Hercegovini.

Prema njegovim riječima, Trebinje je grad bogate duhovne i kulturne tradicije, koji sa ponosom čuva svoje nasljeđe i istovremeno gradi budućnost.

- Neka Preobraženje Gospodnje bude simbol obnove, napretka i nove snage za sve koji radom i predanošću doprinose razvoju Trebinja - naveo je Karan.

Iskrene čestitke uputio je i svim građanima Doboja, uz želju da ovaj veliki hrišćanski praznik donese mir, zdravlje, ljubav i blagostanje u svaki dom.

Karan je naglasio da Preobraženje Gospodnje, kao praznik duhovne obnove, podsjeća nas na važnost vjere, nade i zajedništva, na vrijednosti koje okupljaju i daju snagu da zajedno gradimo bolju i prosperitetniju budućnost.

- Neka krsna slava bude prilika da se s ponosom osvrnemo na sve što je grad Doboj postigao, ali i da s vjerom i odgovornošću stremimo ka novim uspjesima. Svim Dobojlijama, u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime, želim srećnu krsnu slavu Preobraženje Gospodnje - navodi se u čestitki predsjednika Republike.

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On je i svim građanima Prnjavora uputio najiskrenije čestitke, sa željom da ovaj veliki dan bude ispunjen mirom, zdravljem, slogom i porodičnim blagostanjem.

Ponovio je da je Preobraženje Gospodnje praznik vjere i duhovne obnove, kao neprolaznih vrijednosti koje su oduvijek bile oličenje vašeg grada.

- Uvjeren sam da će one i dalje biti temelj snažnog i prosperitetnog Prnjavora, koji je poznat kao grad vrijednih ljudi i uspješnih privrednika, te da ćete zajedničkim radom nastaviti da gradite svoj grad, na ponos svih njegovih stanovnika - istakao je Karan.

(Srna)