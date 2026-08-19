Trebinje obilježava slavu grada

Autor:ATV redakcija
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Trebinje danas obilježava Preobraženje Gospodnje, slavu grada i Sabornog hrama.
Liturgiju u Sabornom hramu služe mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i mitropolit mileševski Atanasije, sa sveštenstvom i monaštvom.
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Đurić za ATV: Ponosan sam na ostvarene rezultate u Trebinju
Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada, a uveče i svečana litija ulicama Trebinja
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