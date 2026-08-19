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Trebinje obilježava slavu grada

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 09:35

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Саборни храм Требиње
Foto: ATV

Trebinje danas obilježava Preobraženje Gospodnje, slavu grada i Sabornog hrama.

Liturgiju u Sabornom hramu služe mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i mitropolit mileševski Atanasije, sa sveštenstvom i monaštvom.

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Biće održana i svečana sjednica Skupštine grada, a uveče i svečana litija ulicama Trebinja

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Tagovi :

Trebinje

Preobraženje Gospodnje

Krsna slava

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