Golubović u posjeti trebinjskim školama: Grijanje više neće biti problem

Dugogodišnji problem sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama konačno će biti riješen. Dotrajali i stari kotlovi biće zamijenjeni novim. U toku je tenderska procedura, a kada počnu radovi, nesmetano će se odvijati nastava, uvjeravaju direktori.

"Funkcionisanje škole ničim neće biti ugroženo u toku radova. Radovi su samo u okviru kotlovnice i izvan zgrade, ne mijenjaju se radijatori.Nastava će se najnormalnije odvijati", rekao je Dobroslav Slijepčević, direktor gimnazije „Jovan Dučić“, Trebinje.

Ova investicija teška je oko 200 hiljada maraka. Resorno ministarstvo je izdvojilo 120 hiljada, dok grad Trebinje učestvuje sa 80 hiljada maraka. Dva nova kotla na pelet i drva riješiće i problem zagađenja tokom grejne sezone.

"Nadamo se da će vrlo brzo kompletna procedura da bude završena i da će izvođenje radova, nabavka kotlova, povezivanje u sistem tople veze, tako da smo još jedan dio poslova uspješno završili", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

"Imali smo opravdane razloge ljudi koji žive u blizini srednjih škola vezano za zagađenje, zato što se koristio ugalj. A sada ćemo kroz nabavku peleta i drva, koji sigurno značajno manje zagađuje, sa ovim rješavamo dugogodišnji problem", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Ako sve bude teklo po planu, novi sistem grijanja u sve tri srednje škole u Trebinju trebao bi da bude završen do početka sezone grijanja.