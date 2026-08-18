Gužve na više graničnih prelaza, evo gdje se najviše čeka

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Foto: AMS RS

Frekvencija vozila pojačana je na izlazu prema Hrvatskoj na prelazu Donja Gradina, te na ulazu i izlazu iz Crne Gore na prelazima Zupci i Delešua, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Hronika Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. (SRNA)

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