Gužve na više graničnih prelaza, evo gdje se najviše čeka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Frekvencija vozila pojačana je na izlazu prema Hrvatskoj na prelazu Donja Gradina, te na ulazu i izlazu iz Crne Gore na prelazima Zupci i Delešua, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
Hronika
Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj
Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
9 h0
Gradovi i opštine
11 h0
Gradovi i opštine
20 h1
Najnovije
Najčitanije
18
30
18
27
18
16
18
15
18
00
Trenutno na programu