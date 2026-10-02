Drama na Pacifiku! Jato kitova potopilo brod, posada se borila da preživi

Četvoro mornara doživjelo je trenutak kao iz knjige „Mobi Dik“ nasred Južnog Pacifika, kada je kit ulješura udario u njihovu jahtu i ostavio ih u borbi za goli život, piše „Telegraf“.

Džema i Džeremi Kuper, Teri Heterington i Martin Žafre bili su na 16 metara dugoj jahti „Taj Tam“, u udaljenom dijelu okeana, oko 250 nautičkih milja od malog ostrva Norfolk, kada su iznenada začuli „glasan udarac“ koji je pomjerio plovilo u stranu.

Snažan udarac je Australijanku Džemu Kuper odbacio sa mjesta za upravljanje jahtom. Kada je pogledala u vodu, ugledala je jato kitova ulješura.

„Pogledali smo na lijevu stranu i tamo je bilo šest do osam kitova, cijelo jato. Tada nam je postalo jasno šta se dogodilo. Jednako su bili dugački kao i čamac“, rekla je ona.

Džeremi Kuper je u trenutku udara spavao ispod palube, a snažan trzaj ga je probudio.

„Gotovo odmah je bilo jasno da je situacija veoma ozbiljna. Sva oprema za upravljanje bila je uništena na desnoj strani, a u brod je počela da prodire velika količina vode“, rekao je Kuper.

Oko 30 minuta kasnije, oko 13 časova po novozelandskom vremenu, odnosno u ponoć po britanskom, članovi posade aktivirali su signal za pomoć i počeli grozničavo da izbacuju vodu iz jahte dok su čekali spasioce.

„Proglasili smo potpunu uzbunu“, dodao je Heterington, inače državljanin Novog Zelanda.

Kit probio trup jahte

Dok je patrolni avion novozelandskog ratnog vazduhoplovstva P-8A „Posejdon“ tragao za jahtom, situacija na plovilu postajala je sve teža.

ALERT: Sperm whale pod smashed into the side of a yacht and forced the sailors to abandon ship.



The crew of a 52-foot Tai Tam was sailing in the Pacific Ocean when a rarely seen pod of sperm whales thrashed through its side.



The hit tore a massive hole in the boat's side, and… pic.twitter.com/UO6iQG3l0x — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 1, 2026

Žafre, francuski stolar, otkrio je da je kit napravio nekoliko velikih oštećenja na trupu i napukao konstrukciju od fiberglasa.

Udarac je uništio i sistem za upravljanje, zbog čega posada više nije mogla da kontroliše pravac kretanja plovila.

Kako je voda nadirala u jahtu, Žafre je pokušavao da uspori prodiranje koristeći sve što mu je bilo pri ruci, uključujući i ekspandirajuću pjenu.

Čak je zaronio ispod plovila kako bi pregledao oštećeni trup, dok su ostali mornari pokušavali da ostanu na jahti što je duže moguće i ručno izbacivali vodu kako ona ne bi dospjela do motora.

Oko ponoći su shvatili da više ne mogu da spasu plovilo. Spustili su splav za spasavanje na mirno more obasjano punim Mjesecom.

Strahujući da bi jahta koja tone mogla da ih povuče sa sobom, presječeni su konopci kojima je bila vezana za splav. Posada je zatim gledala kako njihova jahta nestaje ispod površine.

„Sjedili smo u splavu i gledali kako jahta tone oko 100 metara od nas. Nije bio baš prijatan trenutak“, rekao je Kuper za „Najn njuz“.

Poslije 18 sati provedenih u neizvjesnosti, mornare je oko šest ujutru spasao kontejnerski brod „Em-Vi Sofrana Survil“, dug 143 metra.

„Članovi posade ubrzo su se popeli uz merdevine na brod, gdje su popili kafu i razgovarali sa kapetanom“, rekao je Kuper.

Novozelandske odbrambene snage snimile su akciju spasavanja. Na snimku se vidi grupa kako sa jahte, koja je još tada plutala, maše za pomoć, nakon čega se vidi kako se plovilo naglo okreće pramcem nadole i nestaje u moru.

Uprkos svemu, Kuper je zadržao pozitivan stav.

„Bilo je nevjerovatno, zaista nevjerovatno, samo je kraj bio užasan. Srećom, niko nije izgubio život“, zaključio je Kuper.

(Telegraf)