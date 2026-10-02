Oproštaj Džeke, remi BiH

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sa Švedskom 1:1 u trećem kolu Lige nacija, u utakmici koja je ostala u znaku oproštaja Edina Džeke.

Šveđani su bili opasniji u prvom dijelu. Viktor Đekereš je u 17. minutu zatresao mrežu, ali je pogodak nakon VAR provjere poništen zbog igre rukom.

Gosti su ipak poveli u 61. minutu. Đekereš je ovoga puta bio precizan, a samo minut kasnije uslijedio je najemotivniji trenutak večeri.

Džeko je napustio teren, ustupivši mjesto Harisu Tabakoviću, čime je završio reprezentativnu karijeru dugu gotovo dvije decenije. Ispratili su ga veliki aplauz sa tribina i čestitke igrača obje ekipe.

Ipak, izabranici Sergeja Barbareza nisu dozvolili poraz. U 80. minutu Kerim Alajbegović je pogodio za 1:1, prenosi Glas.