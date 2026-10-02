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Veliki preokret i pobjeda Partizana u Minhenu!

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02.10.2026 22:16

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Велики преокрет и побједа Партизана у Минхену!
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Partizana pobijedili su Bajern u Minhenu u okviru trećeg kola Evrolige sa 86:84.

Gubio je Partizan i 13 poena razlike, ali je Karlik Džons „proradio“ kada je bilo najvažnije. Dvejn Vašington baš je bio željan osvete, ali je promašio u posljednjoj sekundi šut za pobjedu Bajerna.

Johanes Timan i sudije napravili su velike probleme Nikoli Tanaskoviću na početku utakmice. Srpski košarkaš dobio je dva brza faula, a Bajern je u prvoj dionici imao devet slobodnih bacanja. Bilo je diskutabilnih odluka, ali su se tada „upalili“ Paola i Lakić koji su počeli da „hapse“ u odbrani i kažnjavaju u napadu. Lakić je pogodio dvije trojke, Paola ukrao tri lopte i Partizan je imao egal sve do kraja prve dionice.

Tada je ušao Dvejn Vašington koji je pogodio dva šuta, jedan je bio uz zvuk sirene za tri poena i odmah počeo da provocira navijače Partizana gestikulacijama.

U drugoj dionici viđena je velika borba. Karlik Džons nije bio u svom ritmu, ali su poenima to nadomjestili Džekiri, Tanasković, pa i Nakić koji je imao pet poena. Partizan i Bajern su se smjenjivali u prednosti, na kraju je minhenski klub imao „pola koša“ prednosti nakon prvog poluvremena.

Drugo poluvrijeme počelo je usporeno za Partizan. Mučili su se crno-bijeli u napadu, nije blistao ni Bajern, ali je uspio da se „odlijepi“ na pet poena razlike sredinom treće dionice. Potpuno je stao napad crno-bijelih, Bajern je pred kraj treće dionice došao do dvocifrene prednosti, a crno-bijeli ubacili su 11 poena za cijelu četvrtinu, ali na kraju poenima Paole i Džekirija uspjeli da smanje na ispod deset poena (65:57).

Činilo se da će Bajern doći do pobjede, ali se onda „upalio“ Karlik Džons i odgovorio Dvejnu Vašingtonu. Topio je Partizan prednost Bajerna, a onda je na manje od 120 sekundi poveo nevjerovatnom minijaturom Partizanovog plejmejkera.

Ušlo se u dramatičnu završnicu. Karlik je preuzeo sve u svoje ruke, Bajern je imao napad na 25 sekundi za vođstvo, ali je izgubio loptu. Karlik je fauliran, međutim, promašio je jedno od dva slobodna bacanja i Partizan je imao 86:84 na šest sekundi do kraja.

Bilo je viđeno da Vašington rješava, probao je za tri poena, ali je promašio i Partizan je uspio da slavi i ode na 3:0!

(Telegraf)

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Evroliga

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