Brutalno ubistvo: Unakazio muškarca metalnom šipkom, pa pozvao policiju

Autor:ATV redakcija
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U Gajdobri kod Bačke Palanke je danas oko 16 časova, u Ulici Blagoja Parovića, došlo do teškog incidenta u kojem je jedan muškarac izgubio život.
Prema informacijama kojima raspolaže „192_rs“, muškarac iz Silbaša došao je kod muškarca u Gajdobri, gdje mu je, iz za sada neutvrđenih razloga, zadao više udaraca metalnom šipkom i teško ga povrijedio.
Kako se nezvanično saznaje, muškarac iz Silbaša je nakon incidenta navodno sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo.
Teško povrijeđeni Gajdobranin transportovan je u Urgentni centar, gdje su ljekari pokušali reanimaciju, ali je, nažalost, uprkos njihovim naporima podlegao zadobijenim povredama.
Muškarcu iz Silbaša određeno je zadržavanje, dok su policija i nadležni tužilac obavili uviđaj.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
(192_rs)
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