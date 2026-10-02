Brutalno ubistvo: Unakazio muškarca metalnom šipkom, pa pozvao policiju

U Gajdobri kod Bačke Palanke je danas oko 16 časova, u Ulici Blagoja Parovića, došlo do teškog incidenta u kojem je jedan muškarac izgubio život.

Prema informacijama kojima raspolaže „192_rs“, muškarac iz Silbaša došao je kod muškarca u Gajdobri, gdje mu je, iz za sada neutvrđenih razloga, zadao više udaraca metalnom šipkom i teško ga povrijedio.

Kako se nezvanično saznaje, muškarac iz Silbaša je nakon incidenta navodno sam pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo.

Teško povrijeđeni Gajdobranin transportovan je u Urgentni centar, gdje su ljekari pokušali reanimaciju, ali je, nažalost, uprkos njihovim naporima podlegao zadobijenim povredama.

Muškarcu iz Silbaša određeno je zadržavanje, dok su policija i nadležni tužilac obavili uviđaj.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

(192_rs)