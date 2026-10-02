Zastrašujući snimak iz Srbije: Ulijeće autom u grupu djece pa bježi

Zastrašujući i duboko uznemirujući udes naizgled dogodio se sinoć u Vinči kada je za sada nepoznati vozač kolima uletio u grupu djece osnovnoškolskog uzrasta i tom prilikom oborio nekoliko dječaka.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak incidenta koji jasno pokazuje trenutke udesa koji je nesumnjivo napravio traumu djeci, a potencijalno i fizički povrijedio jedno ili nekoliko njih.

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Sigurnosna kamera zabilježila je kako je grupa mališana stajala uz ulicu, a potom potrčala da istu i pređe, međutim u tom momentu većom brzinom na djecu nalijeće crni automobil.

Neki uspijevaju da izbjegnu udarac, drugi su se rastrčali, ali neko ostaje i na podu ispred vozila.

Ono što je dodatno užasavajuće ogleda se u činjenici da je osoba za volanom sačekala tek toliko da se mališani podignu sa asfalta prije nego što je dodala gas i odvezla se u nepoznatom smjeru, piše "Telegraf".

"Ovaj užasan događaj se dogodio na izlazu iz Vinče u pravcu Smederevskog puta. Rečeno mi je da je bio sinoć 01. oktobra. Udariti grupu djece automobilom i otići nakon toga?! Hej grupu djece!!!", navedeno je u opisu snimka.

Prikazan je i muškarac sa malim djetetom koji je krenuo ka vozaču, ali je isti pobjegao prije nego što se čovjek prišao kolima.

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Na društvenim mrežama pojavile su se i informacije da su vozilom udarena dvojica braće, a da očevici tvrde da je vozač automobilom ušao kako u suprotnu traku, tako i da je prošao kroz crveno svjetlo, ali ti navodi još nisu potvrđeni.

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