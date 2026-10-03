Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

Šef zatvorskog sistema američke savezne države Tenesi podnosi ostavku, saopštio je danas guverner Bil Li, nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk, koja je potom priključena na respirator u bolnici.

Komesar Sekretarijata za izdržavanje zatvorskih sankcija Tenesija Frenk Strada napustiće funkciju ovog mjeseca, rekao je Li, prenosi AP.

Strada je u saopštenju naveo da je njegova ostavka "u najboljem interesu građana Tenesija", dok nezavisna istraga utvrđuje šta se dogodilo u srijedu, kada država nije uspela da pogubi Pajk uprkos tome što su joj ubrizgane dvije doze smrtonosnog lijeka.

"Smatram da je ova istraga u potpunosti opravdana i neophodna i spreman sam da učinim sve što mogu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo", rekao je Strada, prenosi Tanjug.

Pajk je nakon neuspelog pokušaja pogubljenja prebačena u bolnicu, gdje je u narednim satima bila bez svijesti i priključena na respirator, naveli su njeni advokati u sudskom podnesku.

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Bolničko osoblje pokušavalo je da joj spase život, a prema navodima advokata, do kasno u četvrtak pokušavali su da iz njenog organizma uklone dvije doze pentobarbitala, lijeka koji država koristi za izvršenje smrtnih kazni.

Neuspješno pogubljenje izazvalo je zahtjeve za odgovorima među zagovornicima i protivnicima smrtne kazne.

Li je naložio nezavisnu istragu i obustavio sva nova pogubljenja.

Strada je rekao da vjeruje da je država "ispunila svoje obaveze u skladu sa utvrđenim protokolom".

Advokati Pajk pozdravili su Stradinu ostavku, ali su naveli da "to sada ne pomaže Kristi".

"Ono što joj se dogodilo u srijedu odraz je sistemskog propusta koji daleko prevazilazi odgovornost bilo koje pojedinačne osobe", saopštio je njen pravni tim od četiri advokata.

Oni su izrazili nadu da će guvernerov poziv na potpunu i nezavisnu istragu ukazati na "ozbiljne probleme u čitavom sistemu izvršenja smrtnih kazni u Tenesiju".

Advokati Pajk naveli su da vjeruju da su problemi sa intravenskim linijama doveli do toga da pentobarbital dospije u njeno tijelo, umjesto u krvotok.

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Strada je preuzeo funkciju komesara Sekretarijata za izdržavanje sankcija Tenesija u januaru 2023. godine, nakon što je bio zamjenik direktora Ministarstva za zatvore Arizone.

Krajem 2024. godine najavio je da Tenesi menja protokol za izvršenje smrtonosne injekcije i da će se koristiti isključivo pentobarbital.

Prema podacima, od 2025. godine u toj saveznoj državi pogubljene su četiri osobe.

Pajk je imala 18 godina kada je, zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, mučila i ubila školsku drugaricu Kolin Slemer, u naletu ljubomore.

Kasnije je postala jedna od najmlađih žena osuđenih na smrt u SAD.