Otkriveno je sve osim jedne "sitnice": Evo kako je Krista Pajk preživjela dvije smrtonosne injekcije

Gotovo sve okolnosti neuspješnog pokušaja egzekucije Kriste Pajk sada su poznate. Zna se kada je trebalo da bude pogubljena, kakve je lijekove dobila, šta se događalo u komori za izvršenje smrtne kazne, šta su čuli novinari koji su prisustvovali egzekuciji, da je nakon dve doze pentobarbitala ostala živa, kao i da je potom prebačena u bolnicu.

Ipak, postoji jedan detalj koji ni američki ni međunarodni mediji za sada nisu uspjeli da otkriju - u kojoj se bolnici Krista Pajk nalazi.

Zvanično saopštenje Ministarstva za korekcije Tenesija potvrđuje samo da je Pajk "prevezena u medicinsku ustanovu van zatvora". Nije navedeno ime ustanove, niti njen grad ili lokacija. Njeni advokati su takođe saopštili da se nalazi u obližnjoj bolnici, ali da u trenutku njihovog obraćanja javnosti nisu bili obavešteni o njenom zdravstvenom stanju.

Američki i svjetski mediji objavili su brojne detalje o onome što se dogodilo u zatvoru Riverbend u Nešvilu. Svjedoci su opisali kako je Pajk nakon prve i druge doze lijeka i dalje disala, pomjerala glavu i noge, a u jednom trenutku počela i da hrče.

Zavjesa u komori bila je zatvarana i ponovo otvarana, dok su svjedoci i dalje čuli njeno disanje. Na kraju su napustili prostoriju, a Pajk je odvezena vozilom hitne pomoći.

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Čak je i njen pravni tim u jednom trenutku znao veoma malo. Advokati su naveli da je Pajk prebačena u bolnicu, ali da nisu dobili informacije o njenom stanju. Reuters je takođe objavio da je njeno stanje ostalo nejasno, dok su vlasti potvrdile samo transport u bolnicu.

U međuvremenu, slučaj je dobio međunarodnu pažnju. Washington Post navodi da je Pajk nastavila da diše gotovo sat vremena nakon što su joj date dve doze smrtonosnih lijekova, dok je njen pravni tim naveo da je nakon neuspjeha egzekucije počela hitna medicinska intervencija.

Ono što dodatno privlači pažnju jeste činjenica da se informacije o njenoj lokaciji završavaju upravo na formulaciji "obližnja bolnica" ili "medicinska ustanova van zatvora". Naziv bolnice nije objavljen.

(telegraf)