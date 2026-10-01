Uhvaćen tinejdžer sa pištoljem: Zadatak za ubistvo dobio putem Snepčeta

Trinaestogodišnjak je, prema rezultatima istrage, preko Snapčata prihvatio zadatak da ubije visokopozicioniranog člana Hels Ejndželsa u Hamburgu.

Dječak iz Nizozemske krenuo je prema Njemačkoj s pištoljem i 50 komada municije, ali ga je policija zaustavila prije napada.

Slučaj je bio uvod u sukob između hamburških Hels Ejndželsa i kruga ljudi povezanih s jednom libanonskom porodicom. Sukob je kasnije eskalirao i kulminirao dvostrukim ubistvom u jednom hamburškom dvorištu, piše Bild.

Prema istrazi, osobe bliske libanonskoj porodici El Zein pokušale su u proljeće 2026. angažovati ubicu za hamburškog šefa Hels Ejndželsa Mesuta S. Istražitelji tvrde da su za taj zadatak pronašli 13-godišnjaka iz Nizozemske.

Policija ga zaustavila u Hamburgu

Dječak je nestao iz svog doma u Amsterdamu i krenuo prema Hamburgu. Policija ga je zaustavila u gradskoj četvrti Sent Pauli i kod njega pronašla pištolj i 50 komada municije.

Bildov reporter Jan-Henrik Dobers u podkastu „IM EINSATZ“ tvrdi da je angažovanje djece u organizovanom kriminalu proračunat potez.

„Ti nemilosrdni šefovi organizovanog kriminala biraju djecu jer znaju da ona ili uopšte neće završiti u zatvoru ili će izaći nakon samo nekoliko mjeseci“, rekao je.

Budući da 13-godišnjak u Njemačkoj nije krivično odgovoran, predat je nizozemskim vlastima. Tinejdžer odbija otkriti ko su mu bili nalogodavci.

Sukob kasnije završio dvostrukim ubistvom

Pokušaj ubistva bio je tek početak eskalacije sukoba u hamburškom podzemlju. Prema Bildu, u središtu sukoba su trgovina drogom, pranje novca, iznude i naručena ubistva.

Vrhunac se dogodio 1. septembra, kada su dvije osobe ubijene u jednom privrednom dvorištu u Hamburgu.

„Pred istražiteljima je sada težak zadatak da razjasne odnose unutar tih klanova i njihove interese“, rekao je Dobers.

Slučaj istražuje posebna komisija sastavljena od istražitelja iz tri njemačke savezne države. Dobers smatra da bi se sukob mogao nastaviti:

„Kada jedna strana učini nešto s nepovratnim posljedicama, odgovor druge strane je neizbježan", prenosi Indeks