Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

Muškarac rodom iz Bosne i Hercegovine ubijen je na buvljaku u američkoj saveznoj državi Mičigen nakon svađe koja je, prema tužilaštvu, počela zbog visokotlačnog perača.

Mirhad Čehić (59) smrtno je stradao u subotu na buvljaku Kaunti lajn trejd centar (County Line Trade Center) u Vorenu, gradu nedaleko od Detroita. Za njegovo ubistvo optužen je 41-godišnji Zarik Lamont Džonson iz Detroita.

Vratio se jer perač navodno nije radio

Prema navodima policije i tužilaštva, Džonson je ranije tog dana od Čehića kupio visokotlačni perač. Kasnije se sa suprugom vratio na buvljak jer su, kako se navodi, smatrali da uređaj ne radi.

Uslijedila je svađa između Džonsona, Mirhada i njegovog 53-godišnjeg brata Senada Čehića, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba.

Zarik Lamont Džonson

Tužilaštvo tvrdi da je Džonson najprije napao Senada, a zatim sjeo u „ševrolet ekspres“ (Chevrolet Express) iz 2004. godine i kombijem krenuo prema Mirhadu.

Navodno ga je udario, zatim krenuo unazad, pa ponovo naprijed i prikliještio ga između kombija i zida zgrade.

Ljudi koji su bili na mjestu događaja izvukli su Džonsona iz vozila i zadržali ga do dolaska policije.

Čehiću je pomoć pružena na mjestu događaja, a potom je prevezen u bolnicu „Henri Ford“ u Vorenu, gdje je proglašen mrtvim. Žena koja je bila sa Džonsonom takođe je privedena, ali protiv nje nije podignuta optužnica.

U SAD doselio prije više od 30 godina

Čehić je bio rodom iz Bosne i Hercegovine, a u SAD je doselio prije više od 30 godina. Godinama je vikendom prodavao robu na istom buvljaku, između ostalog kosilice, freze za snijeg i drugu opremu za radove na otvorenom. Bio je otac petoro djece.

Njegov 24-godišnji sin Alvin rekao je za lokalnu televiziju WXYZ da je otac svakog vikenda odlazio na buvljak i prodavao stvari.

„Bio je mlad čovjek sa 59 godina. Imao je još mnogo godina života pred sobom. Brinuo je da ljudi budu dobro i brinuo se o nama. Samo je želio da budemo najbolji što možemo. Bio je zaista dobar otac“, rekao je Alvin.

Optužen za ubistvo prvog stepena

Džonson je u utorak izveden pred 37. okružni sud u Vorenu. Optužen je za ubistvo prvog stepena, napad i krivično djelo povezano sa korišćenjem motornog vozila prilikom izvršenja drugog krivičnog djela.

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Izjasnio se da nije kriv, a sudija Suzan Fons odbila je da mu odredi kauciju. Ostaje u pritvoru okruga Mekom, a zabranjen mu je kontakt sa svjedocima i žrtvama. Za ubistvo prvog stepena u Mičigenu, ukoliko bude proglašen krivim, prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

„Ovo je užasna situacija. Jedan čovjek je mrtav, drugi je navodno napadnut, a treći je optužen za ubistvo i mogao bi da se suoči sa najstrožom kaznom predviđenom zakonom Mičigena. Svađa nikada ne bi trebalo da završi gubitkom života“, rekao je tužilac okruga Mekom Piter Dž. Lusido.

Prema navodima tužilaštva, sljedeće ročište, konferencija na kojoj će biti utvrđeno postoji li dovoljna osnova za nastavak postupka, zakazano je za 13. oktobar.