Tramp: Odlazak iz Iraka je veliki dan za Ameriku

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je zvanično i potpuno povlačenje američkih snaga iz Iraka "veliki dan za Ameriku" i pohvalio iračkog premijera Alija el Zaidija.

"Danas sa zadovoljstvom objavljujem da posljednje američke snage napuštaju Irak! Prošlo je mnogo vremena, uz veoma loše odluke koje su nas uopšte uvukle u ovu močvaru, ali uskoro će to biti dio istorije", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da SAD odlaze iz Iraka "koji ima divnog novog premijera, Alija el Zaidija".