Logo

Tramp: Odlazak iz Iraka je veliki dan za Ameriku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
30.09.2026 20:37

Komentari:

0
Предсједник Уједињених нација Доналд Трамп говорио је током 81. седнице Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација у уторак, 22. септембра 2026.
Foto: AP Photo/Seth Wenig / Tanjug

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je zvanično i potpuno povlačenje američkih snaga iz Iraka "veliki dan za Ameriku" i pohvalio iračkog premijera Alija el Zaidija.

"Danas sa zadovoljstvom objavljujem da posljednje američke snage napuštaju Irak! Prošlo je mnogo vremena, uz veoma loše odluke koje su nas uopšte uvukle u ovu močvaru, ali uskoro će to biti dio istorije", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da SAD odlaze iz Iraka "koji ima divnog novog premijera, Alija el Zaidija".

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Irak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Svijet

Bil Gejts ponovo plaši svijet: Ovo je najveća opasnost od koja ga uznemirava

4 h

0
Марк Руте

Svijet

Rute: Trenutno ne postoji neposredna prijetnja teritoriji NATO-a iz Rusije

4 h

0
Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.

Svijet

Novi virus u Kini: Prenose ga krpelji, poznati i simptomi

4 h

0
Објављен снимак из кокпита након напада на лету за Тел Авив: "Преузели смо контролу, сви су добро осим пилота"

Svijet

Objavljen snimak iz kokpita nakon napada na letu za Tel Aviv: "Preuzeli smo kontrolu, svi su dobro osim pilota"

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima