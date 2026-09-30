Objavljen snimak iz kokpita nakon napada na letu za Tel Aviv: "Preuzeli smo kontrolu, svi su dobro osim pilota"

Saudijska Arabija odbila je zahtjev Izraela da izraelski vojni avioni dođu po državljane te zemlje koji su ostali u Saudijskoj Arabiji nakon prinudnog slijetanja aviona kompanije Flajdubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv.

Rojters se poziva na dva bezbjednosna izvora koji su potvrdili da je Izrael zatražio od Saudijske Arabije dozvolu za dolazak vojnih transportnih aviona kojima bi izraelski državljani bili prevezeni iz zemlje koja nema diplomatske odnose s Izraelom.

Jedan od izvora naveo je da su izraelske vazduhoplovne snage već pripremale avione C-130 Herkules (C-130 Hercules) za preuzimanje putnika.

Avion preusmjeren u Tabuk

Avion kompanije Flajdubai, koji je letio iz Dubaija prema Tel Avivu, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što je poslao signal za opasnost.

Letjelica je bezbjedno sletjela na aerodrom u Tabuku, nakon čega je bilo planirano da putnici putovanje nastave drugim avionom kompanije Flajdubai.

PLANE HIJACK

TERROR

Pilot 'attacked co-pilot and tried to hijack flight to Tel Aviv' pic.twitter.com/37Q3F0MSHI — Simo Saadi🇺🇸 (@Simo7809957085) September 30, 2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je izjavio da je kopilot tokom leta pokušao da sruši avion nakon što je nožem napao i ranio pilota.

Prema Netanjahuovim navodima, putnici su savladali napadača, nakon čega su drugi piloti preuzeli kontrolu i uspjeli bezbjedno da prizemlje avion u Saudijskoj Arabiji.

„Napali su nas i čuvamo ovdje pilota“

U drugom dijelu snimka čuje se i razgovor putnika koji opisuju šta se dogodilo.

– Napali su nas i čuvamo ovdje pilota. Napali su nas sada u ovom avionu, pokušali su da ga ubiju – navodi jedna od osoba na snimku.

Prema ranijim navodima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kopilot je tokom leta napao pilota nožem i pokušao da sruši avion.

Putnici su uspjeli da ga savladaju, nakon čega su drugi piloti preuzeli kontrolu i bezbjedno prizemljili avion u Saudijskoj Arabiji.

Rijad odbio izraelski zahtjev

Avion Flajdubaija letio je iz Dubaija prema Tel Avivu, ali je nakon slanja signala za opasnost preusmjeren i prinudno sletio na aerodrom u Tabuku.

Nakon slijetanja, putnici su trebali da nastave putovanje drugim avionom kompanije Flajdubai.

Istovremeno, Izrael je od Saudijske Arabije zatražio dozvolu da njegovi vojni transportni avioni dođu po izraelske državljane. Međutim, taj zahtjev je, prema navodima dva bezbjednosna izvora za Rojters, odbijen.

Saudijska Arabija nema diplomatske odnose s Izraelom.

Saudijska vlada za sada nije komentarisala navode o zahtjevu Izraela.