Zaharova: Fabrike oružja za Ukrajinu u Evropi su potencijalna meta

Autor:ATV redakcija
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Fabrike za proizvodnju oružja za Ukrajinu u evropskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, rekla je portparol ruskog Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je na konferenciji za novinare dodala da će Moskva objaviti informaciju o trilateralnom sastanku Rusije, SAD i Ukrajine ako takav dogovor bude postignut.
Prema njenim riječima, diskusija o takvom sastanku u ovom trenutku je kontraproduktivna.
Ona je ukazala da Rusija cijeni trud koji posrednici ulažu u pokušaje da se dođe do rješenja za Ukrajinu, prenosi Srna.
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