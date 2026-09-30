Zaharova: Fabrike oružja za Ukrajinu u Evropi su potencijalna meta

Fabrike za proizvodnju oružja za Ukrajinu u evropskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, rekla je portparol ruskog Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je na konferenciji za novinare dodala da će Moskva objaviti informaciju o trilateralnom sastanku Rusije, SAD i Ukrajine ako takav dogovor bude postignut.

Prema njenim riječima, diskusija o takvom sastanku u ovom trenutku je kontraproduktivna.

Ona je ukazala da Rusija cijeni trud koji posrednici ulažu u pokušaje da se dođe do rješenja za Ukrajinu, prenosi Srna.