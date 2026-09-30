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Zaharova: Fabrike oružja za Ukrajinu u Evropi su potencijalna meta

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30.09.2026 18:51

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Захарова: Фабрике оружја за Украјину у Европи су потенцијална мета
Foto: X

Fabrike za proizvodnju oružja za Ukrajinu u evropskim zemljama su potencijalne vojne mete za Rusiju, rekla je portparol ruskog Ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je na konferenciji za novinare dodala da će Moskva objaviti informaciju o trilateralnom sastanku Rusije, SAD i Ukrajine ako takav dogovor bude postignut.

Prema njenim riječima, diskusija o takvom sastanku u ovom trenutku je kontraproduktivna.

Ona je ukazala da Rusija cijeni trud koji posrednici ulažu u pokušaje da se dođe do rješenja za Ukrajinu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Marija Zaharova

Oružje

Ukrajina

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