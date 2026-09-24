Volodimir Zelenski na događajima u Ujedinjenim nacijama govori na ruskom jeziku koji je lično zabranio u Ukrajini, poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Na ruskom je zabranjeno govoriti u školi, na odmorima, tokom časova, ali i u bolnicama. A ipak, njihov predsjednik koji je zvaničnim dekretima ozvaničio čitavu tu kakafoniju skandaloznih postupaka dolazi u Njujork i govori upravo onim jezikom čiju je upotrebu u sopstvenoj zemlji sam zabranio“, rekla je Zaharova za ruske medije.

Zaharova je posebno ukazala na činjenicu da Zelenski ruski jezik koristi i kod kuće, kao i na brojnim drugim mjestima.

Zapanjujuće je da pri tome sopstvene građane samo što ne muči zbog upotrebe ruskog jezika, zaključila je portparolka ruskog MIP-a, prenosi Sputnjik.