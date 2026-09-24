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Banjaluka se natapa: Šta nas čeka u narednim danima

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24.09.2026 22:07

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Бањалука киша
Foto: ATV

Kiša koja je u večernjim satima počela da pada obilno natapa ulice najvećeg grada Republike Srpske Banjaluku, a sudeći prema najavama slično nas očekuje u petak.

Iako kiša nije pretjerano jakog intenziteta, brzo je natopila ulice, pa se, prije svega, savjetuje vozačima da budu oprezni zbog klizavih kolovoza.

Kišu je pratio i slabiji vjetar, a ovakve vremenske prilike malo su rashladile vazduh, te donijele dodatno osvježenje nakon tropskih vrućina koje su nas pratile do prije svega nekoliko dana.

Šta nas čeka narednih dana?

U Republici Srpskoj i FBiH u petak će biti pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na jugu se očekuje jaka bura.

Na jugu i istoku će padati kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i zapadu biće pretežno suvo uz postepeno razvedravanje.

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Do podneva na jugu padavine prestaju i biće sve sunčanije uz jaku buru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Za vikend nova promjena

Za vikend nas očekuje nova promjena.

U Republici Srpskoj će biti pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom vazduha do 25 stepeni Celzijusovih, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

U subotu će jutro biti hladno i vedro, na istoku oblačnije, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost, a na istoku uglavnom oblačno.

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Maksimalna temperatura vazduha biće od 16 do 23 stepena Celzijusova.

U nedjelju, 27. septembra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana biće pretežno sunčano, uz maksimalnu temperaturu vazduha od 21 do 25 stepeni Celzijusovih.

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