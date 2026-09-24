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Evo kada nas očekuje najkraći dan u godini

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24.09.2026 20:58

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Велики сат који виси на железничкој станици у Даки показује вријеме у слабо освјетљеном окружењу.
Foto: pexels/Sadnan Bashar

Jesen je stigla na sjevernu hemisferu. Astronomska jesen počela je juče, 23. septembra, tačno u 2.05 po našem vremenu, u trenutku jesenje ravnodnevice.

Trajaće 89 dana, 20 sati i 45 minuta – sve do 21. decembra u 21.50, kada nastupa zimski solsticij i počinje zima.

Jesenja ravnodnevica, odnosno ekvinocij, predstavlja trenutak kada Sunce prelazi nebeski ekvator, krećući se sa sjeverne na južnu nebesku hemisferu. Na južnoj Zemljinoj hemisferi u istom trenutku počelo je proljeće.

Naziv ravnodnevica potiče od latinskih riječi "aequus", što znači jednak, i "nox", odnosno noć, pa se često kaže da su tog dana obdanica i noć jednake dužine. Ipak, to nije sasvim precizno. Zbog prelamanja Sunčeve svjetlosti kroz Zemljinu atmosferu, kao i načina na koji se određuju izlazak i zalazak Sunca, obdanica je na dan ravnodnevice nekoliko minuta duža od noći.

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Od sada će na sjevernoj hemisferi dani postajati sve kraći, a noći duže, sve do zimskog solsticija 21. decembra, kada ćemo imati najkraći dan i najdužu noć u godini. Nakon toga obdanica ponovo počinje postepeno da se produžava.

Meteorološka jesen, za razliku od astronomske, počela je još 1. septembra. Meteorolozi godišnja doba dijele prema kalendarskim mjesecima, pa ona traje do 30. novembra, dok astronomska godišnja doba određuju ravnodnevice i solsticiji, piše Danas.

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Tagovi :

Jesen

Najkraći dan u godini

Jesenja ravnodnevica

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