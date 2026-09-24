Stambeni krediti IRB-a sve traženiji u Srpskoj

Više od 200 građana zatražilo je rješavanje stambenog pitanja putem Investiciono razvojne banke Republike Srpske, a već je odobreno 116 kredita vrijednih više od pet miliona maraka.

Bojana Lazić i njen suprug, pogodnostima koje im je pružila Investiciono razvojna banka Republike Srpske, riješili su jedno od najvažnijih životnih pitanja – krov nad glavom.

"Za našu porodicu to je bilo od izuzetnog značaja, zato što smo po izuzetno povoljnim uslovima došli do kupovine našeg doma i sada sa nekom sigurnošću i nekim mirom možemo da planiramo budućnost i na nekim drugim poljima", rekla je Bojana.

Od 01. juna tekuće godine IRB je umjesto dosadašnjeg plasmana posredstvom komercijalnih banaka, preuzeo na sebe da direktno odobrava stambene kredite građanima. Direktnim plasmanom banka omogućeni su povoljniji uslovi za mlade bračne parove i druge beneficirane kategorije. Prema novim pravilima, kamatne stope se kreću u rasponu od 2,49 do 4,2 odsto. Maksimalni iznos kredita za kupovinu stambenih jedinica povećan je sa 170.000 KM na 200.000 KM.

"Postigli smo neka naša očekivanja da budemo brži servis, bolji servis, da jednostavno klijenti lakše mogu da Investiciono razvojne banke da ostvare svoje pravo da obezbijede krov nad glavom, da direktno mogu dlja komuniciraju sa nama, jako puno ima pozitivnih reakcija klijenata, što nas raduje", istakao je .d. direktora IRBRS Nedeljko Ćorić.

Istraživanja u mnogim evropskim državama, pokazuju da stambene olakšice imaju najveći efekat na rađanje prvog djeteta, jasan je demograf. Kaže, još bolje mjere pronatalitetne populacione politike bile bi otpis glavnice za drugorođeno i trećerođeno dijete.

"Kod nas ako uzmemo statistiku, plaćanje prvog djeteta se pomjerilo sa 24 na 28 godina, dakle majka u Republici Srpskoj prosječno rađa prvo dijete sa 28,3 godine, tako da je taj efekat tih mjera najviše bi se odrazio prvorođeno dijete", pojasnio je demograf Aleksandar Majić i doda:

"Jednokratne mjere, jednostavno nemaju neki efekat, dakle kratkoročna pomoć, finansijska davanja više su populističke mjere, a ovo je konkretna mjera kada govorimo o stambenim kreditima usmjerena na neke dugoročne staze, ali opet kažem mora se proširiti sa nekim olakšicama da kažem za otpisivanje glavnice recimo po mađarskom modelu."

Interesovanje građana za ove kreditne olakšice - ne jenjava. U IRB-u očekuju da će do kraja godine broj odobrenih stambenih kredita nastaviti da raste, a za mnoge porodice ovakvi programi mogli bi biti prvi korak ka rješavanju stambenog pitanja.