Trikovi vrlo jednostavni: Ovi jesenski rituali navodno privlače novac

Jesen se tradicionalno povezuje sa žetvom, ubiranjem plodova i sabiranjem svega što je tokom godine posijano i stvoreno.

U različitim narodnim običajima i savremenim praksama, ovaj se period smatra iznimno pogodnim za male rituale koji simbolično predstavljaju želju za financijskom stabilnošću, uspjehom i blagostanjem.

Iako nijedan od ovih običaja ne može zamijeniti marljiv rad, štednju i odgovorno upravljanje osobnim finansijama ovakvi mali kućni rituali mogu poslužiti kao snažan simboličan podsjetnik da napravimo novi početak, uvedemo više reda u svakodnevne finansije i dublje razmislimo o svojim materijalnim ciljevima, piše Net.hr.

Zbog toga se u posljednje vrijeme sve više ljudi okreće ovim praksama kako bi stvorili mentalni okvir za obilje, privukli nove prilike i osigurali neometan financijski tok u svom životu.

Lovorov list u novčaniku

Lovor je stoljećima bio poznat kao nepogrješivi simbol pobjede, uspjeha i blagostanja, pa se zbog toga sasvim prirodno našao i u brojnim narodnim vjerovanjima vezanim za privlačenje sreće i novca.

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Prema jednom od najstarijih običaja, u novčanik se stavlja jedan potpuno suh i neoštećen list lovora. Najbolje ga je smjestiti između novčanica ili pored bankovnih kartica. Vjeruje se da na taj način lovor simbolično čuva novac koji posjedujemo, ali i stalno podsjeća osobu da znatno pažljivije raspolaže onim što ima.

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Neki izvori predlažu i ispisivanje konkretnih želja na lovorov list prije samog stavljanja u novčanik. Kada list s vremenom postane vrlo lomljiv ili se raspadne na manje komade, jednostavno ga treba zamijeniti novim kako bi se održao kontinuitet ovog malog rituala.

Takođe se čvrsto vjeruje da stavljanje lovorovog lista u radnu torbu ili na radni sto u kancelariji može znatno povećati šanse za napredovanje na poslu ili dobivanje željene povišice.

Cimet pored ulaznih vrata

Cimet je poseban začin koji se u različitim svjetskim tradicijama redovito povezuje s obiljem, toplinom doma i opštim napretkom, a njegov specifičan ugodan miris posebno dobro odgovara jesenskoj atmosferi.

Ovaj jesenski ritual uključuje postavljanje male količine ovog mirisnog začina u ukrasnu zd‌jelicu smještenu neposredno blizu ulaznih vrata vašeg doma.

Cimet se takođe može vrlo estetski uklopiti u bogatu jesensku dekoraciju s prirodnim elementima poput suvog lišća, borovih šišarki i oraha. Prema starom narodnom vjerovanju, ulazna vrata predstavljaju glavno mjesto kroz koje u dom ulaze nove životne i poslovne prilike.

Upravo zbog toga, cimet na tom strateškom mjestu služi kao snažan simbol prosperiteta i pozitivne energije. Jedan od savremenih rituala čak predlaže da se prvog dana u mjesecu uzme mali prstohvat cimeta, stane ispred otvorenih ulaznih vrata i lagano puhne cimet prema unutrašnjosti doma uz pozitivne afirmacije o dolasku velikog obilja i bogatstva.

Žir ili kesten kao simbol obilja

Žir je nedvojbeno jedan od najprepoznatljivijih simbola jeseni, a u pojedinim starim evropskim vjerovanjima oduvijek se povezivao s unutrašnjom snagom, srećom i nezaustavljivim materijalnim napretkom.

Jedan lijep, čist i potpuno neoštećen žir može se tijekom cijele jeseni držati u svakodnevnoj torbi, na radnom stolu u uredu ili neposredno pored mjesta gd‌je se u kući čuva novac.

Za one koji traže jednostavniju varijantu, postoji i iznimno zanimljiv običaj čuvanja jednog posebnog novčića koji se nikada ne troši.

Taj specifični novčić zauzima posebno mjesto u novčaniku i tamo ostaje isključivo kako bi imao važnu simboličnu ulogu magneta za privlačenje dodatnog bogatstva i dugoročne finansijske stabilnosti u životu pojedinca.

Zd‌jela za novac

Za vrijeme jesenske ravnodnevice, koja se u nekim savremenim praksama naziva Mabon, iznimno je popularna izrada takozvane zd‌jele za novac.

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Ovaj ritual služi kao vidljivi, opipljivi simbol vaše namjere za privlačenje materijalnog obilja. Za ovaj ritual potrebna vam je mala, besprijekorno čista i suha zd‌jela, a najbolje je koristiti keramičku, staklenu ili drvenu.

Na samo dno zd‌jele stavljaju se dvije do tri kašike suve riže koja tradicionalno predstavlja hranu i zadovoljavanje svakodnevnih osnovnih potreba. Preko riže uredno rasporedite nekoliko novčića koji simboliziraju stvarnu vrijednost rada i poštenu razmjenu. Zatim se dodaje jedan štapić cimeta za pokretačku snagu i nekoliko suvih lovorovih listova za fokusiranu namjeru.

Na mali komad papira zapišite svoju iskrenu namjeru, na primjer želju za uvođenjem više reda u vlastite financije, te taj papir pažljivo stavite ispod zd‌jele.

Zd‌jela se postavlja na vidljivo mjesto u domu, najbolje na radni stl ili policu, i služi kao stalni podsjetnik na vaše ciljeve koje želite ostvariti u narednim mjesecima.

Srebrnjak i voda pod punim Mjesecom

Jesen obiluje i iznimno snažnim lunarnim fazama, a specifična energija punog Mjeseca predstavlja čarobni trenutak kulminacije i snažne manifestacije.

Dok je mladi Mjesec idealan za postavljanje novih namjera, puni Mjesec je vrijeme kada se ti uloženi napori napokon isplaćuju. Jedan predivan i vrlo diskretan ritual koristi snagu čiste vode i drevnu simboliku srebra.

Za izvođenje ovog rituala potrebni su vam samo jedna zd‌jela, čista voda i jedan srebrni novčić ili obična kovanica srebrne boje. Napunite zd‌jelu vodom i stavite je tačno na ono mjesto gd‌je se puni Mjesec može jasno odražavati na njezinoj mirnoj površini. Zatim lagano ubacite srebrnjak u vodu.

Dok pažljivo gledate u odraz Mjeseca, vizualizujte kako se taj jedan jedini novčić nevjerojatnom brzinom umnožava sve dok ne vidite zd‌jelu potpuno punu novca.

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Nakon toga rukama zagrabite malo vode iz zd‌jele i simbolično poškropite sebe, duboko osjećajući pritom kako pozitivna energija bogatstva ispunjava vaše tijelo i um. Taj novčić svakako sačuvajte u novčaniku kao osobni talisman za novac.

Jutarnje afirmacije za promjenu vibracije

Rituali za privlačenje novca nikako nisu samo fizičke radnje s predmetima, već i vrlo svjesne svakodnevne navike koje pomažu da naš um i energija budu savršeno usklađeni s frekvencijom obilja. Jutro uvelike oblikuje cijeli vaš dan, stoga je apsolutno ključno da jutarnji način razmišljanja bude usmjeren na duboku zahvalnost i potpunu otvorenost prema primanju dobara.

Afirmacije su izvrstan i dokazan alat za reprogramiranje podsvijesti i uma. Zapišite ih na male papiriće i hrabro stavite na ogledalo u kupaonici ili na hladnjak u kuhinji.

Rečenice poput "Otvorena sam prema neograničenim mogućnostima prihoda" ili "Privlačim novac kroz neizmjernu radost i nevjerojatnu lakoću" treba redovno ponavljati naglas i s punim, iskrenim osjećajem.

Te naizgled jednostavne rečenice s vremenom postaju vaša nova unutrašnja istina. Kada doista povjerujemo da novca ima sasvim dovoljno za sve nas i da ga iskreno zaslužujemo, tada širom otvaramo vrata njegovom znatno lakšem dolasku u naš svakodnevni život i rad.