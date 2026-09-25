Objavljen naučni rad o Trgovskoj gori: Hrvatska svjesno ugrožava Srpsku

Naučni rad o Trgovskoj gori na kojoj je planirano odlagalište nuklearnog otpada objavljen je u međunarodnom naučnom časopisu "Održivost".

Rad, koji analizira perpspektive ekološke pravde, objavljen je pod naslovom "Ekološka nepravda u sporu oko lokacije prekograničnog radioaktivnog otpada: Implikacije po društvenu održivost u pograničnim zajednicama BiH", objavio je Univerzitet u Banjaluci.

Ovo novo istraživanje u centar analize postavlja stanovnike zajednica koje se nalaze izvan države u kojoj se formalno donose odluke o planiranom objektu.

Sa tvrdnjom da nije pravedno planirati skladište radioaktivnog otpada u blizini granice sa BiH saglasilo se 82,3 odsto ispitanika.

Formalno pravo stanovnika pograničnih lokalnih zajednica u BiH da učestvuju u odlučivanju podržava 83,9 odsto ispitanika, a isti procenat smatra da njihovi stavovi treba da budu uzeti u obzir bez obzira na granicu.

Istovremeno, 80,2 odsto ocjenjuje proces izbora lokacije kao netransparentan i isključujući za potencijalno pogođene zajednice.

To je jedno od prvih sistematskih empirijskih istraživanja, usmjerenih na percepcije stanovništva lokalnih zajednica koje se smatraju potencijalno pogođenim planiranim dugoročnim skladištem niskog i srednje radioaktivnog otpada.

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Autori su Velibor Lalić sa Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, Armin Kržalić sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Vladimir M. Cvetković sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Tehničkog univerziteta u Leobenu, Milan Lipovac sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Mario Crnković iz organizacije "Grin tim" iz Novog Grada.

Posebnost rada ogleda se u istraživanju dimenzije slučaja Trgovske gore koja je do sada bila nedovoljno zastupljena u naučnoj literaturi.

Na Trgovskoj gori planirano je da se pravi nuklearno skladište na lokaciji Čerkezovac u Hrvatskoj u neposrednoj blizini rijeke Une, prirodne granice Hrvatske i Republike Srpske, odnosno BiH.

Autori su istraživanje zasnovali na raspodjeli potencijalnih rizika i koristi, učešću i mogućnosti uticaja na odlučivanje, te institucionalnom uvažavanju interesa i položaja potencijalno pogođenih zajednica.

Rezultati pokazuju jasno izražene percepcije nepravde u sve tri analizirane dimenzije ekološke pravde.

Naučni značaj rada prevazilazi lokalni kontekst slučaja Trgovska gora i povezuje ga sa širom raspravom o ekološkoj pravdi, upravljanju prekograničnim rizicima, učešću javnosti i legitimnosti procesa odlučivanja.

Specifičnost slučaja ogleda se u tome što se formalna nadležnost za donošenje odluka nalazi u jednoj državi, dok se dio geografski bliskih zajednica koje mogu biti pogođene nalazi u drugoj i izvan njenog administrativnog sistema.

Upravo tu perspektivu autori izdvajaju kao jedan od ključnih teorijskih doprinosa istraživanja, jer otvara pitanje kako se principi pravičnosti, učešća i institucionalnog priznanja primjenjuju kada se prostor formalnog odlučivanja i prostor mogućih posljedica ne poklapaju.

Na osnovu dobijenih rezultata, autori ukazuju na značaj transparentnog prekograničnog učešća, dostupnosti kriterijuma za izbor lokacije, nezavisne naučne provjere, kontinuiranog praćenja stanja životne sredine i zdravlja, te smislenog uključivanja potencijalno pogođenih lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva.

Na ovaj način slučaj Trgovske gore dobija jasnije mjesto u međunarodnoj naučnoj raspravi o prekograničnoj ekološkoj pravdi, učešću javnosti, institucionalnom priznanju i društvenoj održivosti, prenosi Srna.