Snijeg stigao i u Hercegovinu

Autor:ATV redakcija
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Jako zahlađenje zahvatilo je i naš region. Vrijeme je pravo jesenje - kišovito u nekim dijelovima. Na najvišim planinama kao i prije tri dana vejao je snijeg.
Ovog puta snijeg je vejao na sjeveru Hercegovine i to na planini Čvrsnica.
Riječ je o planini čiji se vrh nalazi na nadmorskoj visini od 2.227 metara, a snježna granica spustila se i na manje od 2.000 metara.
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Snijeg je u potpunosti prekrio dijelove planine.
Ono što je interesantno, do nedavno je na ovom području trajalo vrelo ljeto sa ekstremnom sušom i velikim šumskim požarima, a koliko vremenski uslovi mogu biti ovdje surovi, pokazuje upravo aktuelna vremenska situacija.
Do kraja dana u našem regionu očekuje se smirivanje vremena, a od sutra i potpuna stabilizacija.
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