Dvije žene povrijeđene u slijetanju golfa

Dvije žene lakše su povrijeđene kada je automobil “golf” sletio sa kolovoza na području Zvornika.

Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da su u automobilu bile vozač čiji su inicijali A.S. i saputnice A.S. i T.S, sve tri iz Zvornika.

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Žene su prevezene u zdravstvenu ustanovu, gdje su kod A.S. i A.S. konstatovane lake povrede.

Policija je izvršila uviđaj ove jučerašnje saobraćajne nezgode, a protiv vozača će, kako se navodi, biti pokrenut prekršajni postupak.

Policija je uhapsila lice inicijala B.P. iz Živinica zbog odbijanja da se, kao učesnik u saobraćaju, podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu. Lice je prekršajno sankcionisano.

Lice čiji su inicijali J.M.P. iz Zvornika uhapšeno je zbog sumnje da je ukralo automobil “mercedes” iz dvorišta porodične kuće, na području grada Zvornika, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

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Policijskoj stanici Kozluk oštećeno lice je prijavilo da je vozilo ukradeno sinoć i policija je, preduzimajući operativne radnje, na području opštine Vlasenica pronašla ukradeno vozilo, koje je vraćeno vlasniku.

O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, pod čijim nadzorom policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje na dokumentovanju ovog krivičnog djela.