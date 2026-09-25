Predmet ”Transporter”: Cvijetić osuđen na godinu, Dukić na 10 godina zatvora

Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu ”Transporter” kojom je prvooptuženi Bojan Cvijetić, vlasnik kompanije ”Milco” iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH osuđen na godinu dana zatvora i 100.000 KM novčane kazne.

Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću zvanom Piter koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 KM.

Bivšem inspektoru pet godina zatvora

Mladen Milovanović, nekada glavni inspektor u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, osuđen je na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora i novčanu kaznu od 20.000 KM.

Saša Rađević iz Gradiške i Davorin Popović osuđeni su na po dvije godine zatvora i novčane kazne od po 20.000 KM.

Milivoje Todorović, poznat po nadimku ”Mr. Si”, dobio je godinu dana zatvora. Slavko Brborović i Dragan Kresojević osuđeni su na po godinu dana zatvora i 5.000 KM novčane kazne, dok je Eldin Hadžbić dobio godinu zatvora i 10.000 KM novčane kazne. Radislav Tešić i Siniša Bačić osuđeni su na po godinu dana, dok je Goran Stojisavljević osuđen na šest mjeseci zatvora zbog krijumčarenja.

Optužnica doživjela fijasko

Svi su oglašeni krivim neovlašteni promet drogama, dok su samo Dukić i Popović osuđeni i za organizovani kriminal. Milovanović je osuđen i za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, dok je Stojisavljević oglašen krivim samo za krijumčarenje.

To u prevodu znači da je optužnica Tužilaštva BiH doživjela potpuni fijasko, budući da su svi bili optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. U suštini tužilaštvu su ”pali” svi dokazi pribavljeni kriptovanom aplikacijom ”Anom”, gdje je osporena sama identifikacija korisnika. U odnosu na aplikaciju ”Skaj” prihvaćene su uglavnom one inkrimisane radnje koje su dovedene u vezu sa drugim materijalnim dokazima.

Oslobođeni optužbe

Presudom, optužbe su oslobođeni Aleksandar Nikolić iz Lukavice, Jelenko Knežević iz Banjaluke, Mladen Panić, kao i pravna lica ”Milco” iz Laktaša, firma ”21. maj” iz Banjaluke i pravno lice ”Star-R” iz Istočnog Novog Sarajeva. Po pojedinim tačkama optužbe su oslobođeni Cvijetić, Dukić, Rađević, Stojisavljević i Bačić, dok je u odnosu na Todorovića za pojedine inkriminacije optužba odbijena.

Presudom Rađeviću je oduzeta protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 16.900 evra, Bačiću 17.700 KM i dva vozila, a Popoviću korist pribavljena djelom u iznosu od 600 evra i 150 KM.

Šta se navodilo u optužnici?

Prema optužnici Cvijetić i ostali su od početka 2019. do kraja 2021. organizovali, isplanirali i relizovali krijumčarenje 35 kilograma kokaina, iz Holandije i Belgije u BiH, te oko 3.000 kilograma skanka iz Albanije i susjednih zemalja. U optužnici se navodi da su za komunikaciju i dogovaranje šverca narkotika koristili kriptovane aplikacije ”Skaj” i ”Anom”.

Grupa je uhapšena u novembru 2021. godine u okviru akcije ”Transporter” u kojoj je MUP Republike Srpske zaplijenio oko 300 kilograma marihuane, koja je otkrivena u kombiju iza hale brze pošte u banjalučkom naselju Šargovac, koja je vlasništvo Dukića.