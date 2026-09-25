Predmet ”Transporter”: Cvijetić osuđen na godinu, Dukić na 10 godina zatvora

Autor:Ognjen Matavulj
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Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u predmetu ”Transporter” kojom je prvooptuženi Bojan Cvijetić, vlasnik kompanije ”Milco” iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH osuđen na godinu dana zatvora i 100.000 KM novčane kazne.
Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću zvanom Piter koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 KM.
Mladen Milovanović, nekada glavni inspektor u Upravi za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, osuđen je na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora i novčanu kaznu od 20.000 KM.
Saša Rađević iz Gradiške i Davorin Popović osuđeni su na po dvije godine zatvora i novčane kazne od po 20.000 KM.
Milivoje Todorović, poznat po nadimku ”Mr. Si”, dobio je godinu dana zatvora. Slavko Brborović i Dragan Kresojević osuđeni su na po godinu dana zatvora i 5.000 KM novčane kazne, dok je Eldin Hadžbić dobio godinu zatvora i 10.000 KM novčane kazne. Radislav Tešić i Siniša Bačić osuđeni su na po godinu dana, dok je Goran Stojisavljević osuđen na šest mjeseci zatvora zbog krijumčarenja.
Svi su oglašeni krivim neovlašteni promet drogama, dok su samo Dukić i Popović osuđeni i za organizovani kriminal. Milovanović je osuđen i za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, dok je Stojisavljević oglašen krivim samo za krijumčarenje.
To u prevodu znači da je optužnica Tužilaštva BiH doživjela potpuni fijasko, budući da su svi bili optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. U suštini tužilaštvu su ”pali” svi dokazi pribavljeni kriptovanom aplikacijom ”Anom”, gdje je osporena sama identifikacija korisnika. U odnosu na aplikaciju ”Skaj” prihvaćene su uglavnom one inkrimisane radnje koje su dovedene u vezu sa drugim materijalnim dokazima.
Presudom, optužbe su oslobođeni Aleksandar Nikolić iz Lukavice, Jelenko Knežević iz Banjaluke, Mladen Panić, kao i pravna lica ”Milco” iz Laktaša, firma ”21. maj” iz Banjaluke i pravno lice ”Star-R” iz Istočnog Novog Sarajeva. Po pojedinim tačkama optužbe su oslobođeni Cvijetić, Dukić, Rađević, Stojisavljević i Bačić, dok je u odnosu na Todorovića za pojedine inkriminacije optužba odbijena.
Presudom Rađeviću je oduzeta protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 16.900 evra, Bačiću 17.700 KM i dva vozila, a Popoviću korist pribavljena djelom u iznosu od 600 evra i 150 KM.
Prema optužnici Cvijetić i ostali su od početka 2019. do kraja 2021. organizovali, isplanirali i relizovali krijumčarenje 35 kilograma kokaina, iz Holandije i Belgije u BiH, te oko 3.000 kilograma skanka iz Albanije i susjednih zemalja. U optužnici se navodi da su za komunikaciju i dogovaranje šverca narkotika koristili kriptovane aplikacije ”Skaj” i ”Anom”.
Grupa je uhapšena u novembru 2021. godine u okviru akcije ”Transporter” u kojoj je MUP Republike Srpske zaplijenio oko 300 kilograma marihuane, koja je otkrivena u kombiju iza hale brze pošte u banjalučkom naselju Šargovac, koja je vlasništvo Dukića.
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