Za sedam dana doneseno 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

Iz UIO je saopšteno da je za 58 donesenih rješenja odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 857.570 KM.

"Od ukupnog broja donesenih rješenja, 22 se odnose na Regionalni centar Banjaluku, 18 na Sarajevo, 10 na Tuzlu, a osam na Mostar", naveli su iz UIO.

Dodali su da je od 58 donesenih rješenja, 25 uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostala 33 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

Podsjetili su da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.

"Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO primi povratnicu, a u tom slučaju građani mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja", naveli su iz UIO.