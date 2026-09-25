Za sedam dana doneseno 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Autor:ATV redakcija
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Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
Iz UIO je saopšteno da je za 58 donesenih rješenja odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 857.570 KM.
"Od ukupnog broja donesenih rješenja, 22 se odnose na Regionalni centar Banjaluku, 18 na Sarajevo, 10 na Tuzlu, a osam na Mostar", naveli su iz UIO.
Dodali su da je od 58 donesenih rješenja, 25 uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostala 33 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.
Podsjetili su da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.
"Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO primi povratnicu, a u tom slučaju građani mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja", naveli su iz UIO.
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