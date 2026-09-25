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Topola ubila starca, uhapšen njegov prijatelj

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25.09.2026 15:14

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Tragedija se dogodila u ataru sela Oraovica kod Radoviša, gdje je 77-godišnji muškarac stradao nakon što ga je tokom sječe topole pogodila grana.

Kako je saopšteno iz policije, 24. septembra oko 12.30 časova policijski službenici SVR Strumica - OVR Radoviš uhapsili su 73-godišnjeg T. B. iz Radoviša.

Prema prijavi, T. B. je oko 10.30 časova na njivi u ataru sela Oraovica motornom testerom sjekao topolu. Nakon što je drvo palo, jedna grana pogodila je 77-godišnjeg N. T. iz Radoviša, koji se u tom trenutku nalazio na njivi zajedno sa njim.

Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Smrt je konstatovao ljekar Hitne medicinske pomoći iz Radoviša.

Po nalogu javnog tužioca, tijelo stradalog poslato je na obdukciju, prenosi Kurir.mk.

Uviđaj na mjestu nesreće obavila je ekipa SVR Strumica - OVR Radoviš, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

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Drvo

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Crna hronika

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