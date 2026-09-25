Evo kako da oborite cijenu stana pri kupovini

Istaknuta cena na oglasima za prodaju stanova gotovo nikada nije konačna. Uvijek možete da je oborite uz nekoliko trikova u pregovorima sa prodavcem nekretnine.

Prema nepisanom pravilu tržišta nekretnina u Srbiji, u tu cifru je uvijek uračunato mjesto za cjenkanje u rasponu od 5 do 10 odsto.

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Da biste uspješno pregovarali i sačuvali najmanje 5.000 evra, potrebno je da prepoznate šta se krije ispod svježe okrečenih zidova i kako da se taktički postavite pred prodavcem.

Trikovi za pregovaračkim stolom

Pregovori počinju onog trenutka kada pređete prag stana, a vaš stav i govor tijela često utiču na konačnu cijenu više nego samo stanje nekretnine.

Nakon što vam vlasnik ili agent saopšte konačnu cijenu, nemojte odmah odgovarati.

Ljudska priroda ne podnosi neprijatnu tišinu, pa će prodavac u tom trenutku često sam početi da pravda cijenu ili odmah ponuditi manju cifru ne bi li popunio prazninu u razgovoru.

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Najgora stvar koju možete da uradite je da pred prodavcem kažete "Ovo je savršeno, ovdje ćemo staviti dječiju sobu." Ako agent osjeti da ste se emotivno vezali za stan, izgubili ste svaku pregovaračku moć. Budite ljubazni, ali strogo rezervisani i usput spomenite da istog dana razmatrate još nekretnina u istom kraju.

Kupac koji unaprijed ima odobren iznos kredita u banci ili gotovinu u rukama ima ogromnu prednost. Ponuda koja glasi "Mogu da realizujem isplatu u roku od deset dana, ali za 5.000 evra manje", u većini slučajeva prolazi kod prodavaca kojima se žuri da kupe drugu nekretninu.

Tri ključne mane koje agenti pokušavaju da sakriju

Vaš najbolji argument za drastično obaranje cijene nisu vaše želje, već stvarni nedostaci nekretnine koje morate sami da detektujete tokom razgledanja,piše "Kurir".

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Agenti će vam ponosno pokazivati "svježe renoviran stan", ističući nove laminate, gipsane radove i čiste bele zidove. Vaš zadatak je da otvorite razvodnu kutiju za struju, pogledate ventile u kupatilu i cijevi ispod sudopera.

Ako su instalacije i cijevi stare 40 godina, vas čeka kapitalno renoviranje koje zahtijeva lupanje pločica i košta hiljade evra. Ovo je direktan argument za obaranje cijene.

Stanovi se najčešće pokazuju u ranim popodnevnim časovima i provjetravaju neposredno prije vašeg dolaska kako bi se prikrio miris buđi. Obavezno zavirite iza ormara koji su prislonjeni uz spoljne zidove, pogledajte ćoškove oko PVC prozora i plafon u kupatilu. Tragovi buđi ili svježe prefarbane fleke jasan su znak da zgrada ima ozbiljan problem sa termoizolacijom.

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Većina kupaca gleda isključivo unutrašnjost stana, zanemarujući ostatak zgrade. Izađite na hodnik i pogledajte zidove oko lifta i podrumske prostorije. Ako krov prokišnjava ili su vertikale u zgradi trule, to će uskoro postati i vaš finansijski problem kroz obavezne intervencije stambene zajednice. Ukazivanje na loše održavanje zgrade daje vam odličan adut za pregovore.

Najjače oružje svakog kupca je spremnost da hladne glave odustane od kupovine. Ako taktički iznesete konkretne zamjerke na infrastrukturu stana i ponudite realnu cifru zasnovanu na proceni budućih neizbežnih ulaganja, velika je šansa da će vlasnik, nakon početnog nećkanja, ipak pristati na dogovor koji vama štedi ozbiljan novac.