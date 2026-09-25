Mančester Siti proglašen krivim: Ne piše mu se dobro

Mančester Siti proglašen je krivim po gotovo svim optužbama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila Premijer lige.

"Atletik" navodi da je klub proglašen krivim po svim osim jedne od ukupno 115 optužbi, koje su naknadno proširene na 130 tačaka.

Sankcije još nisu određene, ali među mogućim posljedicama su oduzimanje bodova, novčane kazne, pa čak i izbacivanje iz lige.

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Mančester Siti je od početka negirao optužbe i očekuje se da će uložiti žalbu.

Portparol kluba rekao je za "Atletik":

"Proces Premijer lige i dalje je u toku, uz značajne dijelove postupka koje je potrebno završiti, a sve podliježe strogoj povjerljivosti".

Stoga stav Mančester Sitija ostaje isti kao u saopštenju kluba iz februara 2023. godine.

"Klub se marljivo pridržavao propisanog postupka punih osam godina, polazeći od toga da će Upravni odbor i rukovodstvo Premijer lige djelovati kao nezavisni, nepristrasni i pravični regulator, bez stranačkog uticaja".

Premijer liga je optužila Siti nakon istrage o navodnim kršenjima pravila u periodu od 2009. do 2018. godine.

Istraga je počela nakon što je njemački list "Der Špigel" u novembru 2018. objavio procurjele finansijske dokumente Sitija.

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Slučaj je potom proslijeđen nezavisnoj komisiji koja je trebala odlučiti o optužbama.

"Tajms" navodi da su klubovi o ishodu obaviješteni nakon sastanka Premijer lige u četvrtak.

Mančester Siti je pod vlasništvom Šeika Mansura osvojio ukupno osam titula prvaka Engleske, četiri FA Kupa, sedam Liga kupova i jednu Ligu šampiona.

Šest od tih trofeja osvojeno je nakon što je Premijer liga pokrenula postupak protiv kluba.

Siti je još 2023. godine saopštio da je bio iznenađen optužbama.

Na šta se optužbe odnose?

Optužbe su podijeljene u pet kategorija: