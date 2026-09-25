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Skandal u Prištini: Kapiten tzv. "Kosova" slavio UČK zločince, cijeli stadion skandirao

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25.09.2026 07:23

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Скандал у Приштини: Капитен тзв. "Косова" славио УЧК злочинце, цијели стадион скандирао
Foto: Tanjug / AP / Visar Kryeziu

Na utakmici između Kosova i Irske, kapiten Murići slavio je UČK, izazivajući skandal koji će zahtijevati reakciju UEFA.

UEFA će imati pune ruke posla pošto je na utakmici fudbalske reprezentacije tzv. Kosova i Republike Irske, koja je prethodne noći odigrana u Prištini, došlo do neviđenog skandala. Ne samo da su navijači domaće selekcije skandirali „UČK“, odnosno podržali su albansku separatističku i militantnu organizaciju, isto to uradio je i njihov najbolji fudbaler Vedat Murići.

Nakon što je postigao gol u 83. minutu, koji je donio sva tri boda tzv. Kosovu, vidjeli smo da je Murići podigao majicu na kojoj je znak „UČK“ (Oslobodilačka vojska Kosova). Pogledajte kako je to izgledalo:

Vedat Murići tražio je na ovaj način pravdu (?) za ratne zločince OVK-a koji su sredinom septembra osuđeni u Hagu; Hašim Tači je tako osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 25 godina, koliko je dobio i Jakup Krasnići, bivši portparol OVK-a i član direkcije za politička pitanja. Kadri Veselji, načelnik obavještajne službe OVK-a tokom sukoba, a kasnije šef obavještajne službe tzv. Kosova, osuđen je na 18 godina. Redžep Seljimi, koji je u vrijeme koje optužnica obuhvata bio načelnik direkcije OVK-a za operacije, a kasnije glavni inspektor, osuđen je na ukupno 13 godina.

Zbog svega ovoga očekuje se reakcija UEFA koja zabranjuje bilo kakve političke poruke na svojim utakmicama, a ne samo da bi tzv. Kosovo trebalo da bude kažnjeno, nego i fudbaler koji je promovisao zločince.

U pitanju je Vedat Murići (32) koji inače igra za Fenerbahče, klub za koji nastupa i srpski reprezentativac Ognjen Mimović. Inače, Murići je planirao da se penzioniše iz reprezentacije ovog ljeta, ali su ga ubijedili da se odazove i za naredni ciklus Lige nacija i kvalifikacija za EP, piše Mondo.

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Liga nacija

Fudbal

OVK

Ratni zločin

tzv Kosovo

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