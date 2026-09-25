Upozorenje za vozače: Mokri kolovozi, magla i odroni širom Srpske

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH kolovozi su mokri i klizavi, a povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, ima magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost, a zabilježeni su i povremeni jaki udari vjetra u Hercegovini.

Petominutne obustave saobraćaja od 7.00 do 15.00 časova na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa, zbog minerskih radova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja aktuelme su i na magistralnom Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijeće se na pravcima entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše i granični prelaz Gradiška-Laktaši.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, saopšteno je iz Auto-moto saveza.